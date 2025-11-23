Aquí podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del sábado 22 de noviembre, presentado con claridad, actualización inmediata y total confiabilidad. Si hiciste tu jugada o simplemente quieres mantenerte informado, este espacio te permitirá revisar tu número sin demoras y descubrir si este sábado trajo una buena noticia para cerrar la semana con ilusión.

Los sábados suelen tener un toque distinto y, para miles de jugadores, el resultado oficial del Chontico Noche es parte de esa rutina nocturna que combina ilusión, costumbre y un poco de adrenalina. En medio de reuniones, descanso o salidas, siempre hay un espacio para revisar la combinación ganadora del 22 de noviembre, un ritual que se ha convertido en tradición en el suroccidente colombiano y otras regiones del país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 22 de Noviembre 2025

Este sábado 22 de noviembre llega con el ambiente típico del fin de semana: más calma, planes familiares y ese momento especial en la noche que muchos colombianos reservan para seguir el sorteo Chontico Noche, uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Para quienes participaron durante el día o guardan su número desde hace tiempo, la expectativa se siente más fuerte cuando llega la hora de conocer el resultado.

Número Ganado: 6151

Quinta Balota: 9

Así se define el número ganador de la lotería Chontico Noche

El resultado del Chontico Noche se obtiene mediante un procedimiento completamente aleatorio, en el que todas las combinaciones de cuatro cifras -desde el 0000 hasta el 9999- participan en igualdad de condiciones. Para asegurar que no exista ningún tipo de manipulación, el sorteo utiliza equipos certificados y protocolos técnicos estrictos que garantizan la total transparencia. Cada edición es independiente de las anteriores, por lo que ningún número “se debe” o “está próximo a salir”.

Todo el proceso está supervisado por autoridades reguladoras que velan por el cumplimiento de las normas del juego legal en Colombia. Esta vigilancia garantiza imparcialidad, legalidad y confianza en cada tirada. Una vez se obtiene la combinación ganadora, el resultado oficial del Chontico Noche se publica en sus canales institucionales para que los participantes puedan verificar su jugada de manera segura y sin intermediarios.

Premios y niveles de acierto en los sorteos de Chontico Noche

El Chontico Noche destaca por ofrecer diversas opciones de premio, no solo para quienes aciertan las cuatro cifras exactas, sino también para los que logran coincidencias parciales. Esto permite que jugadas pequeñas también puedan convertirse en buenas noticias para quienes participan.

La estructura de pagos funciona así:

Cuatro cifras en cualquier orden (combinado): $208 por cada $1 jugado.

$208 por cada $1 jugado. Tres últimas cifras exactas (directo): $400 por cada $1 jugado.

$400 por cada $1 jugado. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 jugado.

$83 por cada $1 jugado. Dos últimas cifras: $50 por cada $1 jugado.

$50 por cada $1 jugado. Una cifra (la última): $5 por cada $1 jugado.

Gracias a este sistema escalonado, el sorteo brinda múltiples caminos para ganar, lo que explica por qué el Chontico Noche se mantiene como una de las modalidades de chance más populares y apreciadas en el país.