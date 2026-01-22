La jornada de mitad de semana llega a su cierre y con ella uno de los momentos más esperados por los jugadores. Este miércoles 21 de enero, ya está disponible el resultado del Chontico Noche, un sorteo que marca el final del día y concentra la atención de quienes siguieron el chance durante la jornada.

El Chontico Noche sigue siendo parte del hábito nocturno de miles de colombianos, incluso entre semana, cuando el ritmo laboral no apaga la ilusión de acertar. Por eso, consultar el resultado oficial del Chontico Noche del miércoles 21 de enero se convierte en una de las búsquedas más frecuentes al caer la noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 21 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de manera clara y confiable el resultado del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este miércoles 21 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y cerrar el día con tranquilidad.

Número Ganador: 9529

Y la 5ta Balota: 4.

Valor de la jugada en la lotería Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se mantiene como una opción de chance económica y fácil de jugar en el país. El monto mínimo para participar es de $600 pesos, y cada jugador decide cuánto invertir de acuerdo con sus posibilidades. El precio es claro desde el inicio: no hay recargos, costos adicionales ni letras pequeñas, lo que hace que la experiencia sea simple y transparente. Esta claridad en el valor de la jugada ha sido clave para que el sorteo conserve su cercanía con el público.

La confianza que genera el juego también está ligada a la forma en la que se participa. Es indispensable realizar la jugada únicamente en puntos de venta autorizados o en plataformas digitales certificadas, garantizando que el número quede correctamente registrado y que cualquier premio pueda reclamarse sin inconvenientes. Conocer el costo, los tiempos de cobro y los canales oficiales para consultar resultados es parte de una participación informada y responsable.

Chontico Noche: una costumbre que hace parte de la vida cotidiana

En distintas zonas del suroccidente colombiano, el Chontico Noche es mucho más que un sorteo. Se ha convertido en un ritual nocturno que acompaña conversaciones familiares y encuentros entre vecinos. Ciudades como Cali, Palmira, Tuluá o Buenaventura han integrado este juego a su día a día, transmitiendo la tradición de generación en generación.

Con el impulso de los canales digitales, el alcance del sorteo se amplió a todo el país sin perder su identidad. Hoy, jugadores de diferentes regiones pueden consultar resultados y participar con facilidad, incluso lejos del Valle del Cauca. Además de la emoción del juego, el Chontico Noche tiene un impacto social positivo, ya que parte de los recursos que genera se destinan a programas de salud y educación, haciendo que cada jugada también contribuya al bienestar colectivo.