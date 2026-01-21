La jornada de este martes 20 de enero llega a su cierre y con ella trae el resultado confirmado del Sorteo Chontico Noche en Colombia, un sorteo que marca el final del día y concentra la expectativa de miles de personas que siguen el chance de forma habitual.

El Chontico Noche es parte de la rutina nocturna de muchos colombianos, incluso entre semana, cuando el ritmo laboral no detiene la ilusión por conocer el número ganador. Por eso, consultar el resultado del Chontico Noche del martes 20 de enero se ha convertido en una búsqueda recurrente al terminar la jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 20 de Enero 2026

Acá encontrarás de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este martes 20 de enero. Aquí podrás revisar el número ganador, verificar tu jugada sin confusiones y cerrar el día con la tranquilidad de contar con información actualizada y precisa

Número Ganador: 8238

Y la 5ta Balota: 6.

Recomendaciones para jugar el Chontico Noche con responsabilidad

El Chontico Noche es uno de los sorteos más populares del país, y para disfrutarlo de forma sana es clave mantener el control del juego. Una buena práctica es definir con anticipación un presupuesto máximo destinado exclusivamente a participar y no sobrepasarlo, evitando comprometer recursos necesarios para gastos básicos como alimentación, vivienda o educación. De esta manera, el juego conserva su carácter recreativo y no genera impactos negativos en la economía personal.

También es fundamental recordar que el Chontico Noche funciona 100 % por azar. Todas las combinaciones de cuatro cifras tienen las mismas probabilidades de salir, sin excepciones. No existen fórmulas, estrategias ni números “preferidos” que aumenten las opciones de ganar. Asumir el sorteo como una forma de entretenimiento ayuda a disfrutar la experiencia sin presiones ni expectativas irreales.

Jugar responsablemente implica, además, informarse y utilizar solo canales oficiales. Realizar la jugada en puntos de venta autorizados o plataformas digitales certificadas, conocer las reglas del sorteo, los tipos de premios y los tiempos para reclamar una ganancia, garantiza una participación segura, transparente y respaldada legalmente.

Cómo funciona el reparto de premios en el Chontico Noche

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su sistema de premios escalonado, que ofrece múltiples opciones de ganancia más allá del acierto total. Aunque el premio principal se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el sorteo también reconoce coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de recibir una recompensa.

Los pagos se distribuyen de la siguiente manera: acertar cuatro cifras en cualquier orden paga 208 veces el valor apostado; tres cifras en orden exacto, 400 veces; tres cifras en cualquier orden, 83 veces; dos cifras finales en orden, 50 veces; y una cifra final, 5 veces lo jugado. Esta estructura flexible hace que cada jugada tenga opciones reales de premio y refuerza la cercanía y confianza que han convertido al Chontico Noche en una tradición nocturna para miles de jugadores en Colombia.