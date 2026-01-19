La jornada dominical llega a su este domingo 18 de enero, la atención se concentra en el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, un sorteo que acompaña el final del día y despierta expectativa en miles de personas que esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado.

El Chontico Noche mantiene su protagonismo incluso los domingos, cuando el ritmo es más tranquilo y hay tiempo para revisar con calma cada jugada. Por eso, conocer el resultado del Chontico Noche del domingo 18 de enero se convierte en una búsqueda recurrente en esta franja nocturna, tanto para jugadores habituales como para quienes participan de manera ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 18 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de forma clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este domingo 18 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, presentado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y cerrar el día con total tranquilidad.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Qué tan probable es ganar en el Chontico Noche

El Chontico Noche se distingue por un sistema de premios escalonado, que ofrece varias formas de obtener ganancia en cada sorteo. Si bien el objetivo principal es acertar las cuatro cifras exactas, una combinación cuya probabilidad es de 1 entre 10.000, el juego no se reduce únicamente a ese resultado ideal. Su estructura contempla aciertos parciales, lo que permite que más jugadores puedan recibir algún tipo de premio.

Basta con coincidir en la última cifra, las dos finales o las tres últimas en orden para acceder a pagos proporcionales al monto apostado. Este esquema amplía las opciones de éxito y hace que cada jugada tenga un valor real más allá del acierto total. Para muchos participantes, estas ganancias intermedias refuerzan la motivación y mantienen viva la expectativa, convirtiendo cada noche del Chontico Noche en una experiencia más dinámica y accesible.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 12 al sábado 17 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 12 de enero: 4645 – 0.

Martes 13 de enero: 1355 – 9.

Miércoles 14 de enero: 0987 – 8.

Jueves 15 de enero: 2962 – 1.

Viernes 16 de enero: 1580 – 5.

Sábado 17 de enero: 7667 – 8.

El lunes 19 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.