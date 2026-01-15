La noche de este miércoles 14 de enero llega con expectativa para miles de jugadores en todo el país. El Chontico Noche en Colombia vuelve a ser protagonista con la publicación del resultado oficial del sorteo, un momento esperado por quienes cerraron el día confiando en su número y en la ilusión de una buena noticia.

Como ocurre cada jornada, el resultado del Chontico Noche se convierte en una de las consultas más buscadas, gracias a la frecuencia diaria del sorteo, su dinámica sencilla y las múltiples formas de ganar, incluso por coincidencias parciales. Esa combinación mantiene viva la emoción noche tras noche y refuerza su lugar como uno de los juegos de chance más seguidos del país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 14 de Enero 2026

En este artículo podrás conocer el resultado oficial del Chontico Noche de hoy, miércoles 14 de enero, de manera clara y actualizada. Una información clave para quienes participaron en el sorteo y para quienes hacen de esta lotería una tradición cotidiana, marcada por la emoción, la expectativa y la confianza en cada edición.

Número ganador: 0987

Y la 5ta Balota: 8.

Condiciones para jugar legalmente el Chontico Noche en Colombia

Participar en el Chontico Noche implica cumplir con las disposiciones legales que regulan los juegos de suerte y azar en el país. El principal requisito es ser mayor de 18 años, una norma establecida para proteger a los menores de edad y fomentar una participación consciente y responsable. Solo los adultos están habilitados para realizar jugadas, participar en el sorteo y acceder al cobro de premios.

Los puntos de venta autorizados deben validar la identidad de los jugadores mediante documentos oficiales, como la cédula de ciudadanía. Este mismo control se exige al momento de reclamar un premio, lo que asegura que todo el proceso se lleve a cabo con transparencia, legalidad y seguridad. Gracias a estos mecanismos, el Chontico Noche se mantiene como un sorteo regulado y confiable para quienes participan.

Recomendaciones para vivir el Chontico Noche de forma responsable

El Chontico Noche está pensado como una experiencia de entretenimiento, por lo que es clave abordarlo con equilibrio. Definir con anticipación un monto máximo para jugar y respetarlo en todo momento ayuda a evitar excesos y a mantener el control. Recordar que se trata de un juego de azar, donde no existen fórmulas seguras para ganar, permite manejar expectativas de manera realista.

Asimismo, es importante no asumir el sorteo como una alternativa de ingreso. Si en algún momento el impulso por jugar aumenta o genera incomodidad emocional, lo más recomendable es hacer una pausa o buscar información sobre juego responsable. De esta manera, el Chontico Noche puede seguir siendo una tradición nocturna llena de emoción y expectativa, sin poner en riesgo el bienestar personal ni familiar.