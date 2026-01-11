La noche del sábado 10 de enero llega con expectativa para miles de jugadores que buscan el resultado del Sorteo Chontico Noche en Colombia, uno de los juegos de chance más populares del país. Como es costumbre, este sorteo nocturno se convierte en el cierre perfecto de la jornada, cuando muchos revisan con ilusión si su combinación fue la elegida. Aquí puedes consultar de forma clara y segura el resultado oficial del Chontico Noche correspondiente a esta fecha.

El Chontico Noche se ha consolidado como una tradición diaria gracias a su dinámica sencilla, su frecuencia constante y la posibilidad real de ganar tanto con el acierto total como con coincidencias parciales. Cada noche, jugadores de distintas regiones del país comparan sus cifras con el número ganador, atentos también a la 5ta Balota, una modalidad adicional que suma emoción y amplía las opciones de premio.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 10 de Enero 2026

Este es el espacio en el que encontrarás el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del sábado 10 de enero, publicado a partir de los canales autorizados y con información verificada. Revisar el número ganador a tiempo es clave para confirmar cualquier acierto y, si la suerte estuvo de tu lado, avanzar con tranquilidad en el proceso de reclamación del premio.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo se determina el número ganador de la lotería Chontico Noche

El número ganador del Chontico Noche se define a través de un sistema de selección totalmente aleatorio, en el que participan todas las combinaciones posibles de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, en igualdad de condiciones. Para garantizar un proceso limpio y confiable, el sorteo se realiza con equipos certificados y bajo protocolos técnicos rigurosos que descartan cualquier tipo de intervención o manipulación. Cada sorteo es independiente, lo que significa que los resultados anteriores no influyen en los siguientes y que ningún número tiene más probabilidades que otro.

Este procedimiento cuenta con la supervisión permanente de las autoridades competentes en juegos de suerte y azar en Colombia, encargadas de verificar que cada etapa se cumpla conforme a la normativa vigente. Gracias a este control, el sorteo mantiene altos estándares de legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez se define la combinación ganadora, el resultado oficial se divulga exclusivamente por los canales institucionales del Chontico Noche, permitiendo a los jugadores confirmar su jugada de forma segura y directa.

Premios y formas de acertar en el Chontico Noche

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su esquema de premios escalonado, que no se limita únicamente al acierto total. Además del premio mayor, el sorteo reconoce distintas coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de obtener una ganancia incluso con jugadas pequeñas.

La tabla de pagos contempla los siguientes niveles de acierto:

Cuatro cifras en cualquier orden (combinado): $208 por cada $1 jugado.

$208 por cada $1 jugado. Tres últimas cifras exactas (directo): $400 por cada $1 jugado.

$400 por cada $1 jugado. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 invertido.

$83 por cada $1 invertido. Dos últimas cifras: $50 por cada $1 jugado.

$50 por cada $1 jugado. Una cifra final: $5 por cada $1 invertido.

Este sistema permite que cada sorteo ofrezca múltiples oportunidades de premio, reforzando el atractivo del Chontico Noche como una opción accesible, dinámica y cercana para quienes disfrutan del chance en Colombia.