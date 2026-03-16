Domingo 15 de marzo en Colombia y la expectativa gira alrededor del resultado sorteo Astro Luna, uno de los juegos que cada noche reúne a miles de personas revisando si su número y su signo del zodiaco coincidieron con la combinación ganadora. Si hiciste tu jugada para esta jornada, aquí podrás consultar rápidamente cuál fue el resultado oficial del sorteo.

El Astro Luna se ha convertido en una tradición nocturna para muchos jugadores en el país. Su dinámica es simple pero emocionante: elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal con la esperanza de que coincidan con los que salen en el sorteo. Por eso, apenas termina la transmisión oficial, comienza la búsqueda del número ganador y el signo del día.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 15 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el número y el signo ganador del sorteo Astro Luna del domingo 15 de marzo, para que verifiques tu jugada y sepas en segundos si tu elección coincidió con la suerte de esta noche.

Número Ganador: 8779

Signo Zodiacal: Sagitario.

Dónde ver el sorteo del Súper Astro Luna en vivo en Colombia

El Súper Astro Luna se puede seguir en vivo todas las noches a través de Canal 1, algo que ya se volvió parte de la rutina para muchos jugadores en Colombia. El sorteo se transmite de lunes a sábado a las 10:50 p.m., mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p.m., momento en el que se revelan en directo las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal del día.

Seguir la transmisión en tiempo real permite ver exactamente cómo se define la combinación ganadora. Todo el proceso se realiza frente a cámaras y con supervisión, lo que ayuda a que el sorteo sea transparente, claro y confiable, algo clave para quienes esperan conocer el resultado apenas termina la jornada.

Y si no alcanzas a ver la emisión en televisión, no pasa nada. Minutos después del sorteo el resultado aparece en los canales oficiales, como la página web y las redes del juego. Además, portales informativos como Futbolete suelen publicar rápidamente la combinación ganadora, facilitando que los jugadores consulten el número y el signo desde el celular o cualquier dispositivo.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 9 al sábado 14 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 9 de marzo: 3612 – Escorpión

Martes 10 de marzo: 3512 – Aries

Miércoles 11 de marzo: 5149 – Tauro

Jueves 12 de marzo: 0496 – Géminis

Viernes 13 de marzo: 8097 – Cáncer

Sábado 14 de marzo: 3703 – Sagitario

El lunes 16 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.