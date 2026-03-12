Este miércoles 11 de marzo ya se conoce el resultado oficial del Sinuano Noche, uno de los sorteos más seguidos por los jugadores en Colombia al final del día. Como ocurre cada noche, miles de personas revisan su jugada con expectativa para saber si el número elegido coincidió con el que salió en el sorteo.

Consultar el resultado del Sinuano Noche hoy se ha convertido en una rutina para quienes participan en este popular juego de chance. Por eso, en esta nota puedes encontrar de forma rápida y clara el número ganador del Sinuano Noche del miércoles 11 de marzo, ideal para verificar tu jugada en cuestión de segundos.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Miércoles 21 de Enero 2026

Aquí puedes revisar el resultado confirmado del Sinuano Noche y comparar tu número con el del sorteo de hoy.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cuándo es el próximo sorteo del Sinuano Noche en Colombia

El próximo sorteo del Sinuano Noche ya tiene todo listo. La nueva edición se jugará el jueves 12 de marzo a las 10:30 p.m., el horario habitual en el que cada noche miles de jugadores en Colombia están pendientes del número ganador. Esa constancia en la programación hace que muchos ya tengan el momento del sorteo marcado dentro de su rutina nocturna.

Como sucede todos los días, el Sinuano Noche representa una nueva oportunidad para intentar la suerte. Si el resultado anterior no coincidió con tu jugada, siempre está la opción de volver a participar al día siguiente. Solo necesitas registrar tu número antes del cierre y esperar el resultado del Sinuano Noche para saber si esta vez la combinación elegida fue la ganadora.

Premios del Sinuano Noche y cuánto paga cada acierto

El sistema de premios del Sinuano Noche es claro y fácil de entender. Si aciertas las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede llegar a 4.500 veces lo jugado. Cuando el acierto es de tres cifras, el pago corresponde a 400 veces la inversión, mientras que acertar dos cifras permite ganar 50 veces lo jugado. Incluso con una sola cifra acertada, el jugador puede recibir 5 veces el valor invertido.

Además, existe la modalidad La Quinta, que amplía las posibilidades de premio. En esta opción se puede jugar a un número de cinco cifras, con diferentes formas de juego como Directo, Última o Combinado, y aspirar a pagos que pueden alcanzar hasta $38.000 por cada peso invertido. Esta alternativa suma un nivel extra de emoción para quienes quieren ir por premios más altos en cada sorteo.