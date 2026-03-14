En medio del ritmo del viernes 13 de marzo, hay un momento que rompe la normalidad y despierta la expectativa de miles de personas: el sorteo de la Lotería de Medellín, que esta semana volvió a poner en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Porque seamos sinceros: más de uno ha pensado qué haría si un día cualquiera aparece un premio así. Viajar, invertir, emprender, pagar deudas o simplemente vivir con más tranquilidad. El sorteo del 13 de marzo se vivió con esa mezcla de curiosidad, ilusión y nervios que siempre aparece cuando las balotas empiezan a girar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 13 de Marzo 2026

Si jugaste, es momento de revisar tu número; y si no, al menos puedes ver cómo terminó otra noche en la que miles de personas estuvieron pendientes de una sola cosa: que la suerte coincidiera con su combinación.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 13 de Marzo se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Este es el lugar en el que puedes consultar el resultado de la Lotería de Medellín del 13 de marzo, con el número ganador del premio mayor y la lista completa de premios secos.

Así funciona la Lotería de Medellín y su plan de premios

Si alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente la Lotería de Medellín, la idea es bastante simple: eliges tu billete y juegas a acertar el Premio Mayor de cuatro cifras y su serie. Pero no todo se reduce a ese número ganador. El plan de premios también incluye premios secos y aproximaciones, lo que significa que hay varias formas de salir ganando y no solo una. Es la clásica lotería de billetes, pero con más oportunidades en cada sorteo.

Cada billete cuesta $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones, así que también puedes jugar con una sola por $7.000 pesos. Esto permite que más personas participen según lo que quieran jugar. Además, el plan de premios del sorteo ordinario es bastante atractivo: incluye un Premio Mayor de $16.000 millones, premios secos que van desde $1.000 millones hasta $10 millones, y varias aproximaciones que también entregan dinero a quienes se quedan cerca del número ganador.

El sorteo se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m. y el momento más esperado, el resultado del Premio Mayor, se transmite en vivo por Teleantioquia. También puedes seguir los sorteos de los secos en las redes sociales oficiales de la lotería. Si jugaste, puedes revisar los resultados en la web oficial, en redes sociales, en la línea de atención al cliente o en los volantes que encuentras en puntos de venta y agencias distribuidoras. Porque al final, todo se resume en una pregunta que muchos se hacen cada viernes: ¿y si esta vez sí?