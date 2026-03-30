Lunes 30 de marzo y ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más buscados por quienes arrancan la semana pendientes de su jugada. Con el número ganador definido, llega ese instante clave de comparar cifras y descubrir si la combinación elegida hizo match.

El resultado del Chontico Día hoy 30 de marzo se convierte en tendencia desde el mediodía, cuando miles de personas revisan su número con expectativa. Algunos jugaron con fechas importantes, otros con combinaciones al azar, pero todos llegan a este punto con la misma pregunta: ¿habrá coincidencia?

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 30 de Marzo 2026

Consultar el número ganador del Chontico Día lunes 30 de marzo es el paso final para cerrar la jugada con certeza. Tener el dato correcto, actualizado y en fuentes confiables permite validar cualquier resultado sin margen de error, justo en el momento en que cada cifra cuenta.

Número Ganador: 4787

Y la 5ta Balota: 8.

Lotería Chontico Día: súmale algo más a tu jugada con la 5ta Balota

El Chontico Día no se queda solo en lo clásico y suma una alternativa que cada vez llama más la atención: la 5ta Balota. Es una forma de jugar diferente dentro del mismo sorteo, pensada para quienes quieren meterle un extra de emoción sin complicarse. Con montos desde $500 pesos, se vuelve una opción fácil de probar y con un gancho claro: premios que pueden multiplicar bastante la jugada.

Lo interesante es que no reemplaza el juego de siempre, sino que lo complementa. Muchos ya la integran a su rutina porque mantiene la esencia del sorteo, pero le añade ese “algo más” que hace que cada jornada se sienta distinta. Es simple, rápida y le da otro aire al Chontico Día hoy.

Cómo funciona la 5ta Balota en el sorteo del Chontico Día

La dinámica es bastante directa. Eliges cinco cifras y decides cómo quieres jugar. En la modalidad Directo, necesitas acertar las cinco cifras en el mismo orden del resultado oficial para llevarte el mayor reconocimiento. Si solo aciertas la última cifra, recuperas lo jugado, lo que mantiene viva la expectativa hasta el final.

En la modalidad Combinado, el orden ya no importa. Basta con que las cinco cifras aparezcan para acceder a un pago de hasta 100 veces lo apostado. Esa flexibilidad hace que cada quien juegue a su manera, convirtiendo la 5ta Balota del Chontico Día en una opción cada vez más popular para quienes buscan variar sin perder la sencillez.