Sábado 28 de marzo y la atención está puesta en un solo punto: ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más esperados para quienes siguen este sorteo a diario. Con cada cifra revelada, comienza el ritual de revisar la jugada, comparar números y ver si la suerte estuvo del lado correcto.

El resultado del Chontico Día hoy 28 de marzo se convierte rápidamente en tendencia entre quienes buscan confirmar su número. No es solo una consulta más: es ese instante en el que todo puede cambiar en segundos. Muchos llegan con números elegidos por intuición, fechas especiales o combinaciones que llevan días esperando este momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 28 de Marzo 2026

Revisar el número ganador del Chontico Día hoy sábado 28 de marzo es clave para cerrar la jornada con claridad. Tener acceso al dato correcto, en fuentes confiables, marca la diferencia al momento de validar cualquier coincidencia.

Número Ganador: 0606

Y la 5ta Balota: 8

Cómo ver el sorteo del Chontico Día en Colombia, en vivo y sin vueltas

El Chontico Día en vivo es la forma más directa de enterarte del resultado sin depender de terceros. Cada jornada, el sorteo se transmite en Telepacífico a la 1:00 p.m., permitiendo que veas en tiempo real cómo se define el número ganador. Es un formato pensado para quienes prefieren tener la información al instante y con respaldo oficial.

Seguir el sorteo del Chontico Día en directo le suma emoción al momento. No es lo mismo leer el resultado después que verlo en el preciso instante en que salen las cifras. Para muchos, se ha convertido en un hábito del mediodía: conectarse, observar el proceso y confirmar su jugada sin intermediarios.

Horario del Chontico Día hoy y cómo verlo en Colombia

El horario del Chontico Día hoy se mantiene fijo todos los días a la 1:00 p.m., lo que facilita que cada vez más personas se organicen para no perderse el sorteo. Esa constancia lo ha convertido en una referencia diaria para quienes siguen el chance con disciplina o simplemente por costumbre.

Además, al emitirse por señal abierta, el Chontico Día puede verse en toda Colombia, sin importar la ciudad o región. Esto refuerza su carácter cercano y transparente, permitiendo que cualquier jugador tenga acceso directo al resultado y viva la experiencia completa con total confianza.