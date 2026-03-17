El martes 17 de marzo llega con toda la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados por los jugadores de chance en Colombia. Como cada día, miles de personas están listas para revisar si su combinación coincide con el número ganador, convirtiendo este momento en parte de su rutina.

El Chontico Día en Colombia se mantiene como una de las opciones favoritas por su dinámica rápida y sencilla. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado es una experiencia que mezcla expectativa, intuición y emoción, especialmente cuando llega el momento de comprobar si la jugada resultó premiada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 17 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado oficial del Chontico Día actualizado para confirmar en segundos si tu número está entre las cifras que marcaron la suerte en esta jornada.

Número Ganador: 7466

Y la 5ta Balota: 0.

Chontico Día vs Chontico Noche: lo que cambia y lo que no

El Chontico Día y el Chontico Noche hacen parte del mismo juego de chance, así que comparten reglas, premios y probabilidades. La diferencia principal está en el horario: el Chontico Día se juega a la 1:00 p.m. y el Chontico Noche a las 7:00 p.m., lo que permite elegir el momento que mejor encaje con tu rutina.

En lo demás, la experiencia es igual. En ambos eliges cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, decides cuánto jugar y esperas el resultado oficial del Chontico. También comparten el mismo sistema de premios, con pagos por aciertos exactos o parciales, así que la elección entre uno u otro depende más del hábito que de otra cosa.

Qué hace diferente al Chontico frente a otras loterías

A diferencia de otras loterías en Colombia, el Chontico te da total libertad: eliges tu número y el valor de tu jugada, sin depender de combinaciones predefinidas. Esto hace que cada jugada tenga un toque personal, muchas veces ligado a fechas, intuiciones o números especiales.

Además, su frecuencia es clave. Al tener dos sorteos diarios, mantiene la emoción constante y evita largas esperas. Sumado a su sistema de premios por aciertos parciales, el Chontico en Colombia se convierte en una opción más dinámica, cercana y fácil de jugar para quienes buscan entretenimiento todos los días.