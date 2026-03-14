El sábado 14 de marzo llega con la expectativa de miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial del Chontico Día. Como ocurre cada jornada, quienes participaron en este popular juego de chance están atentos al número ganador, revisando sus cuatro cifras para saber si la suerte estuvo de su lado en el sorteo de hoy.

El Chontico Día en Colombia se ha convertido en uno de los sorteos más consultados diariamente. Su formato simple -elegir cuatro números y esperar el resultado- mantiene la emoción hasta el momento en que se publica el resultado del Chontico Día, cuando los jugadores verifican rápidamente si su jugada coincide con la combinación ganadora.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 14 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado oficial del Chontico Día para comprobar en segundos tu jugada y saber si tu número aparece entre las cifras premiadas de la jornada.

Número Ganador: 8101

Y la 5ta Balota: 9

Opciones de ganar en la lotería Chontico Día

El Chontico Día no solo premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas. También reconoce coincidencias parciales, como tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra, lo que permite que más jugadas tengan posibilidad de premio. Este sistema mantiene la emoción en cada jornada y hace que revisar el resultado del Chontico Día sea un momento esperado por miles de jugadores.

Todas las combinaciones entre 0000 y 9999 tienen exactamente la misma probabilidad de salir, ya que el resultado oficial del Chontico Día se define mediante un sistema completamente aleatorio. Por eso no existen números “más probables”; la mejor forma de jugar es hacerlo con responsabilidad y disfrutar el sorteo como una experiencia de entretenimiento.

Cómo eligen su número los jugadores del Chontico Día

Cada jugador tiene su propia manera de elegir números para el Chontico Día en Colombia. Algunos prefieren usar fechas importantes, cumpleaños o números con significado personal, mientras que otros repiten combinaciones que sienten que les pueden traer suerte.

También existe la opción del número automático del Chontico Día, ideal para quienes quieren dejar la decisión totalmente al azar. Otros jugadores cambian de combinación en cada sorteo para mantener la emoción. Al final, elegir el número forma parte del encanto del juego y de la tradición diaria de revisar el número ganador del Chontico Día.