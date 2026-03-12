El jueves 12 de marzo llega con la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados por los jugadores de chance en Colombia. Cada jornada, miles de personas esperan conocer las cuatro cifras ganadoras para comprobar si su jugada coincidió con el número ganador del Chontico Día, un momento que se ha convertido en parte de la rutina diaria para quienes siguen este popular juego.

El Chontico Día en Colombia mantiene su vigencia gracias a su mecánica sencilla y a la emoción que genera cada sorteo. Elegir un número, esperar la publicación del resultado del Chontico Día y revisar si la jugada resultó premiada es una experiencia que muchos viven todos los días, especialmente en regiones donde este sorteo forma parte de la tradición del chance.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 12 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el número ganador del Chontico Día para verificar rápidamente tu jugada y saber si tu combinación estuvo entre las cifras que marcaron la suerte en esta edición del sorteo.

Número Ganador: 5018

Y la 5ta Balota: 6.

Cómo empezar a jugar el Chontico Día en Colombia

Si estás pensando en probar suerte en el Chontico Día, lo primero que debes saber es que su dinámica es muy sencilla. Solo tienes que elegir cuatro cifras y esperar el sorteo diario, que se realiza a la 1:00 p.m.. Los premios dependen de cuántos números coincidan con el resultado del Chontico Día y del orden en que aparezcan, lo que hace que cada jugada tenga distintas posibilidades de ganar.

Para jugar con tranquilidad, lo más importante es comprar tu número únicamente en puntos de venta autorizados o plataformas oficiales. Estos canales aseguran que tu jugada quede registrada correctamente y que puedas reclamar cualquier premio sin problemas. Además, recuerda que el Chontico Día en Colombia es un juego de azar: puedes elegir números por intuición, fechas especiales o simplemente usar el número automático.

¿Más jugadores significa menos probabilidades de ganar?

Una de las dudas más comunes entre quienes empiezan a jugar es si el número de participantes afecta las probabilidades. En el Chontico Día, la respuesta es no. El resultado oficial del Chontico Día se define mediante un sistema totalmente aleatorio, por lo que todas las combinaciones del 0000 al 9999 tienen exactamente la misma posibilidad de salir.

Lo que sí puede variar es la cantidad de ganadores en un mismo sorteo. Si varias personas aciertan el número ganador del Chontico Día, cada una recibe su premio completo según el valor invertido; no se divide entre jugadores. Este sistema mantiene un juego transparente, regulado y justo, donde todos participan en igualdad de condiciones.