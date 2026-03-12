Miércoles 11 de marzo en Colombia y la expectativa gira alrededor del resultado sorteo Astro Luna, uno de los juegos que cada noche mantiene atentos a miles de jugadores en el país. Si hiciste tu jugada con tu número favorito y tu signo del zodiaco, este es el momento de revisar la combinación ganadora y confirmar si la suerte estuvo de tu lado.

El Súper Astro Luna se ha convertido en una cita habitual para quienes disfrutan probar suerte con una dinámica distinta: números y signos zodiacales que se combinan en un sorteo lleno de emoción. Después de la transmisión oficial, muchos buscan rápidamente el resultado oficial del sorteo para verificar su jugada y saber si acertaron.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Miércoles 11 de Marzo 2026

Aquí encontrarás la información clave del sorteo para comprobar si tu número y tu signo coincidieron con los elegidos en esta jornada. Podrás revisar el resultado oficial del Súper Astro Luna del miércoles 11 de marzo en Colombia, con la combinación ganadora actualizada.

Número ganador: 5149

Signo Zodiacal: Tauro.

Súper Astro Luna: premios y ganadores del 10 de marzo en Colombia

El 10 de marzo de 2026, el Súper Astro Luna volvió a mover la suerte en Colombia con un sorteo que dejó miles de jugadores celebrando. En esa jornada se registraron más de 15.000 ganadores, personas que acertaron alguna de las combinaciones disponibles y lograron llevarse premios en uno de los juegos más activos del país.

En total, durante ese día el sorteo repartió $1.891.733.400 en premios, una cifra que demuestra el movimiento que genera este juego noche tras noche. Con resultados que se conocen a diario, el Astro Luna sigue consolidándose como una de las opciones favoritas entre quienes disfrutan probar suerte con números y signos del zodiaco.

Cómo funciona el Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna es un juego de suerte y azar considerado innovador dentro del mercado colombiano porque mezcla números y signos zodiacales en una misma jugada. Además, permite participar con valores accesibles, ya que las jugadas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000, lo que lo hace fácil de jugar para distintos tipos de público.

La mecánica es sencilla: el jugador elige un número de cuatro cifras y selecciona uno o varios signos del zodiaco. Para ganar, el número debe coincidir exactamente —de izquierda a derecha— con el resultado oficial del sorteo, además de acertar el signo zodiacal correspondiente. Esa combinación entre precisión y azar es lo que hace que cada sorteo tenga su propia emoción.