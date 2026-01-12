Este domingo 11 de enero de 2026, el Chontico Noche vuelve a ser protagonista para miles de jugadores que buscan conocer el resultado del sorteo. Como es habitual cada fin de semana, la jornada dominical se vive con un ambiente especial, ideal para revisar con calma si la suerte acompañó la jugada realizada y si alguna coincidencia permite celebrar un premio.

En este artículo podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Noche de hoy, una información clave para quienes participaron en el sorteo nocturno y desean verificar si su número coincide total o parcialmente con el oficial. Gracias a su sistema de premios escalonados, el Chontico Noche en Colombia ofrece varias formas de ganar, lo que mantiene viva la emoción incluso más allá del premio mayor.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 11 de Enero 2026

Recuerda que el resultado oficial del Chontico Noche del domingo 11 de enero de 2026 debe revisarse siempre en canales confiables. Aquí encontrarás la información actualizada del sorteo, ideal para cerrar el fin de semana con expectativa y confirmar si este domingo terminó con una buena noticia para tu jugada.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Probabilidades de ganar en el Chontico Noche: cómo funciona el azar en este sorteo

En el Chontico Noche, todas las combinaciones compiten en igualdad de condiciones. El sistema está diseñado para que cualquier número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, tenga la misma probabilidad de salir, exactamente 1 entre 10.000, siempre que coincida en el orden correcto. Este principio es el que respalda la transparencia del sorteo y confirma que no existen números con ventaja ni patrones predecibles.

Sin embargo, el atractivo del juego no se limita al acierto total. El esquema de premios parciales amplía las posibilidades reales de ganar y mantiene viva la expectativa en cada sorteo. Acertar las tres últimas cifras tiene una probabilidad de 1 en 1.000; las dos finales, 1 en 100; y solo la última cifra, 1 en 10. Gracias a este sistema escalonado, incluso una coincidencia mínima puede traducirse en una recompensa.

Además, existe la modalidad Combinado, pensada para quienes buscan mayor flexibilidad. En este caso, el orden de las cifras deja de ser determinante y basta con que las cuatro aparezcan para acceder a un premio menor, pero con más opciones de acierto. Esta combinación de probabilidades, premios y modalidades hace del Chontico Noche un sorteo dinámico, accesible y atractivo para distintos tipos de jugadores.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 5 al sábado 10 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 5 de enero: 9618-0.

Martes 6 de enero: 0541-2.

Miércoles 7 de enero: 8918-6.

Jueves 8 de enero: 8212-2.

Viernes 9 de enero: 0488-2.

Sábado 10 de enero: 8130-4.

El lunes 12 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual de día festivo: 8:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.