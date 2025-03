El sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 22 de marzo de 2025 ya tiene un número ganador. Con un premio mayor de $15.000 millones, esta es una de las loterías más esperadas en Colombia. Descubre aquí si eres el afortunado que ha cambiado su vida con este sorteo.

Revisa acá, de una vez, si este número acaba de cambiar tu vida

La Lotería de Boyacá ha publicado oficialmente su resultado de este sábado.

Consulta a continuación el número ganador: 5348 de la serie 389

¿Cuánto tiempo dispongo para reclamar el premio de esta lotería?

En Colombia, los ganadores de la Lotería de Boyacá tienen un plazo de hasta un año para reclamar su premio desde la fecha del sorteo. Si no se realiza el cobro dentro de este tiempo, el dinero regresa a los fondos destinados a la salud, según lo estipulado por la ley. Es fundamental que el ganador conserve su billete en buen estado y acuda a los puntos autorizados para realizar el cobro.

¿Puedo reclamar el premio de esta lotería con una fotocopia del billete original?

No, la Lotería de Boyacá solo permite el cobro de los premios presentando el billete original en buen estado. Una fotocopia no tiene validez para reclamar el dinero ganado en el sorteo. Para garantizar la seguridad del proceso, es importante verificar que el billete no tenga alteraciones y que toda la información sea legible.

¿Cuál es la edad mínima para jugar loterías en Colombia?

En Colombia, la edad mínima para participar en los sorteos de loterías es de 18 años. Esta restricción se debe a que las loterías y otros juegos de azar están regulados por la ley y supervisados por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y responsabilidad en este tipo de actividades.