Elegir qué estudiar en 2026 en Colombia es una decisión que combina vocación, expectativas de ingreso y análisis del mercado laboral. Las cifras de matrícula en educación superior muestran un patrón claro: los programas relacionados con tecnología, salud y gestión empresarial concentran la mayor demanda. Este comportamiento responde a una transformación económica marcada por la digitalización, la automatización y nuevos modelos híbridos de trabajo.

Más allá del interés personal, los jóvenes están priorizando carreras con alta empleabilidad y proyección salarial. Informes académicos y datos de observatorios laborales evidencian que la pregunta ya no es solo qué carrera apasiona, sino cuál facilita una inserción rápida en el mercado y ofrece estabilidad en el mediano plazo. La formación académica, en este contexto, se convierte en una inversión estratégica.

Tendencias en la elección de carreras universitarias en Colombia 2026

La educación superior en Colombia refleja la adaptación a un entorno productivo en constante cambio. Las áreas de tecnología, salud, derecho y administración encabezan las preferencias, impulsadas por la demanda de talento especializado.

Los datos recopilados por instituciones de educación superior y observatorios laborales indican que las profesiones más buscadas comparten tres características clave:

Alta tasa de empleabilidad.

Salarios iniciales competitivos.

Amplia oferta de campos de desempeño.

El mercado laboral colombiano muestra escasez en perfiles tecnológicos, profesionales de la salud y expertos en gestión organizacional, lo que explica la concentración de matrícula en estas áreas. Estos datos fueron recopilados por el Politécnico Grancolombiano, por medio de información extraída del Observatorio Laboral para la Educación y portales de empleo.

Administración de Empresas: liderazgo y gestión con alta empleabilidad

La carrera de Administración de Empresas se mantiene como una de las más elegidas en 2026. Registra una empleabilidad del 94% y un salario promedio de enganche cercano a los $2.500.000.

Su atractivo radica en la versatilidad de la formación. Los estudiantes adquieren competencias en liderazgo, finanzas, talento humano, planeación estratégica y emprendimiento. Esta amplitud permite desempeñarse en empresas privadas, entidades públicas o desarrollar proyectos propios.

La formación administrativa también se ha fortalecido con énfasis en transformación digital y analítica de datos, habilidades cada vez más valoradas en organizaciones modernas.

Medicina: vocación, estabilidad y demanda permanente

Medicina continúa entre las carreras más demandadas. Presenta una empleabilidad del 94% y un salario promedio inicial cercano a los $3.000.000.

La formación médica exige dedicación y un proceso académico extenso, pero ofrece alta estabilidad laboral. La demanda de profesionales en salud se mantiene constante, tanto en el sector público como privado.

Además, la posibilidad de especialización y subespecialización amplía las oportunidades de crecimiento profesional y salarial en el mediano y largo plazo.

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones: el auge tecnológico

Las ingenierías asociadas a tecnología ocupan un lugar central en las preferencias estudiantiles. Ingeniería de Sistemas registra una empleabilidad del 84% y un salario inicial aproximado de $3.500.000, uno de los más altos entre los programas más elegidos. Su formación incluye programación, desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión de bases de datos.

Por su parte, Ingeniería de Telecomunicaciones alcanza una empleabilidad del 87 % y un salario promedio de entrada cercano a los $3.000.000. El crecimiento de redes, conectividad y servicios digitales impulsa la necesidad de estos perfiles.

La transformación digital en empresas, banca, comercio y educación ha convertido a los ingenieros tecnológicos en piezas clave del desarrollo económico.

Ingeniería Industrial y Ambiental: eficiencia y sostenibilidad

Ingeniería Industrial presenta una empleabilidad del 88% y un salario promedio de enganche cercano a los $3.000.000. Su enfoque en optimización de procesos, logística y productividad la hace indispensable en sectores manufactureros y de servicios.

En paralelo, Ingeniería Ambiental alcanza una empleabilidad del 80 % y un salario inicial cercano a los $2.300.000. La transición hacia modelos sostenibles, cumplimiento de normativas ambientales y responsabilidad social empresarial han fortalecido su relevancia.

Ambas carreras combinan formación técnica con visión estratégica, lo que amplía sus oportunidades laborales.

Derecho y Contaduría Pública: pilares jurídicos y financieros

Derecho mantiene una empleabilidad del 82% y un salario promedio de entrada cercano a los $2.800.000. La formación jurídica sigue siendo esencial en empresas, litigio, asesoría corporativa y sector público.

Contaduría Pública, con una empleabilidad del 88% y salario promedio inicial de $2.800.000, continúa como una opción sólida. La gestión contable, tributaria y financiera es indispensable para cualquier organización, especialmente en un entorno de regulación constante. Ambas carreras ofrecen múltiples especializaciones que fortalecen la proyección profesional.

Mercadeo, Publicidad y Psicología: comprensión del comportamiento humano

Mercadeo y Publicidad presenta una empleabilidad del 85% y un salario inicial cercano a los $2.500.000. La formación en estrategias digitales, branding, análisis de consumidores y comercio electrónico ha dinamizado esta profesión.

Psicología, con una empleabilidad del 85% y salario promedio inicial de $2.300.000, también figura entre las más elegidas. La salud mental, la psicología organizacional y el acompañamiento educativo han ampliado su campo de acción.

Estas carreras responden a la necesidad de comprender el comportamiento humano, tanto en entornos empresariales como sociales.

Formación académica y empleabilidad: factores decisivos en 2026

La elección de carrera en Colombia durante 2026 evidencia una tendencia clara hacia programas con alta empleabilidad y proyección salarial. La formación académica ya no se evalúa únicamente por tradición o prestigio, sino por su conexión directa con el mercado laboral.

Los estudiantes buscan programas que integren:

Competencias digitales.

Pensamiento analítico.

Habilidades blandas.

Capacidad de adaptación.

La articulación entre universidades y sector productivo también influye en la decisión, pues prácticas, pasantías y convenios empresariales facilitan la transición al mundo laboral.

En este panorama, las carreras más elegidas en Colombia combinan vocación, formación sólida y perspectivas reales de empleo, reflejando un cambio en la manera en que las nuevas generaciones planifican su futuro profesional.