Mientras muchos cierran la semana con encuentros sociales propios del viernes, en Colombia también hay quienes reservan unos minutos para revisar los resultados de La Caribeña Noche, uno de los sorteos de chance más seguidos del país. El viernes 23 de enero de 2026 no fue la excepción, con jugadores atentos a conocer el número ganador y la quinta balota.

Este sorteo hace parte del sistema legal de chance en Colombia, regulado por las autoridades y con plena validez para el pago de premios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por los operadores autorizados.

Resultado de La Caribeña Noche – viernes 23 de enero de 2026

En este espacio se publica la información correspondiente al sorteo de La Caribeña Noche del viernes 23 de enero de 2026, clave para que los apostadores verifiquen correctamente su jugada.

Número Ganador: 8498

Quinta Balota: 2.

Por qué en Colombia algunas apuestas pagan más que otras

En los juegos de chance en Colombia, el valor del premio está directamente relacionado con el nivel de dificultad de la apuesta. No todas las modalidades implican el mismo riesgo, y por eso tampoco ofrecen el mismo retorno económico. Apostar a una sola cifra tiene una probabilidad mucho mayor de acierto que hacerlo a cuatro cifras, razón por la cual el premio es considerablemente menor.

A medida que el jugador incrementa la complejidad de su jugada —por ejemplo, pasando de una apuesta directa de dos cifras a una de tres o cuatro cifras—, las probabilidades de acertar disminuyen, pero el valor del premio se multiplica de forma significativa. Esta lógica aplica también cuando se incluyen elementos adicionales, como la quinta balota en La Caribeña.

Este esquema está claramente definido en la reglamentación del chance y busca mantener un equilibrio entre riesgo y recompensa, garantizando transparencia para el jugador y sostenibilidad para el sistema de juegos de azar legal en el país.

Qué pasa cuando se aciertan varias modalidades en una misma apuesta

En Colombia es posible realizar apuestas que combinan distintas modalidades dentro de un mismo sorteo, siempre que el formulario o sistema digital lo permita. Cuando un jugador acierta más de una modalidad en una sola jugada —por ejemplo, número directo y combinado—, cada acierto se evalúa de forma independiente según las reglas del juego.

Esto significa que los premios no se excluyen entre sí, sino que se liquidan de acuerdo con la modalidad acertada y el valor apostado en cada una. El total a pagar corresponde a la suma de los premios obtenidos, aplicando las retenciones legales que correspondan.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las combinaciones son válidas en todos los juegos, y que cada operador autorizado define claramente cómo se liquidan estas apuestas múltiples. Por eso, antes de jugar, se recomienda revisar las condiciones impresas en la colilla o detalladas en la plataforma digital, para entender exactamente cómo funciona la liquidación de premios.