La goleada 7-0 de América de Cali sobre Boyacá Chicó dejó múltiples aspectos positivos para el conjunto escarlata, pero también una imagen que no pasó inadvertida. Mientras el equipo celebraba una de sus actuaciones más contundentes de la temporada, Tomás Ángel abandonó el campo con una sensación completamente distinta: la frustración de no haber podido marcar.

El delantero antioqueño volvió a destacarse por su movilidad, sacrificio y capacidad para asociarse con sus compañeros, pero una vez más el gol le fue esquivo. Al finalizar el compromiso, lejos de recurrir a respuestas diplomáticas, el atacante habló con absoluta sinceridad sobre el momento que atraviesa y reconoció que la falta de anotaciones lo golpea en lo personal.

Tomás Ángel no ocultó su frustración por la falta de gol

Durante la atención a los medios, el atacante de América de Cali fue contundente al describir cómo vive este presente.

«Tengo mucha frustración, esto es muy frustrante; tengo mucha ansiedad y no lo puedo negar; quiero hacer un gol pronto para retribuir así todo el cariño de la gente. No queda más que seguir trabajando».

Las declaraciones del delantero generaron una rápida reacción entre los aficionados escarlatas, quienes valoraron la honestidad del jugador y la forma en que expuso un sentimiento que habitualmente muchos futbolistas prefieren guardar.

Los números mantienen abierto el debate

Más allá del respaldo que conserva entre buena parte de la hinchada, la discusión alrededor del rendimiento ofensivo de Tomás Ángel continúa creciendo.

Desde su llegada al club, a comienzos de este año, el atacante acumula:

19 partidos disputados.

3 goles convertidos.

4 asistencias.

Su capacidad para participar en la construcción ofensiva y generar espacios para sus compañeros es ampliamente reconocida, pero la producción goleadora continúa siendo el principal punto de análisis.

Precisamente sobre ese aspecto fue consultado nuevamente en la zona mixta, cuando le preguntaron si el hecho de influir en las anotaciones de otros compañeros compensaba su falta de gol.

La respuesta volvió a ser tan sincera como contundente.

«No, no es lo mismo; sé que estoy siendo muy influyente en el equipo pero el gol no tiene comparación con nada y nosotros los delanteros vivimos del gol; espero que pronto se me abra el arco y la cosa empiece a cambiar para mí».

🔴 ¿Cómo se siente Tomás Ángel? Escuchen lo que dijo👇👇 pic.twitter.com/aD6tlfQjKm — Andres Muñoz FERRIÑO (@FerrinoAndres) August 3, 2026

La posición donde se siente más cómodo

Otro de los temas abordados durante la conversación con la prensa estuvo relacionado con su ubicación dentro del campo.

El entrenador David González Giraldo lo ha utilizado en algunos partidos partiendo desde una banda para acompañar el ataque y asistir a su compañero de ataque, el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia.

Consultado sobre esa función, Tomás Ángel dejó clara su preferencia.

«Si bien estoy para cumplir las indicaciones que me da el entrenador, yo me siento mucho mejor siempre jugado por el centro que es la zona donde puedo estar más cerca del arco y causar más peligro».

Con esa respuesta, el atacante dejó entrever que considera el centro del ataque como el escenario ideal para explotar sus condiciones y recuperar la confianza de cara al gol.

La sombra de un apellido histórico

Sobre Tomás Ángel también existe una atención especial por llevar uno de los apellidos más importantes del fútbol colombiano.

El atacante es hijo de Juan Pablo Ángel, histórico goleador que brilló con Atlético Nacional, River Plate, Aston Villa y la Selección Colombia, una circunstancia que inevitablemente genera comparaciones entre aficionados y medios.

Sin embargo, el joven delantero siempre ha mostrado serenidad frente a esa situación. En distintas oportunidades ha reconocido la admiración que siente por la carrera de su padre, aunque también ha insistido en que su objetivo consiste en construir su propio camino dentro del fútbol profesional.

América espera que llegue el desahogo

Mientras el equipo disfruta de un buen momento colectivo, el desafío personal de Tomás Ángel sigue siendo reencontrarse con el gol. Sus compañeros, el cuerpo técnico y buena parte de la hinchada reconocen el trabajo silencioso que realiza en cada partido, pero el propio delantero tiene claro que, para un atacante, las sensaciones solo cambian cuando vuelve a celebrar. Esa sigue siendo su gran cuenta pendiente y el objetivo que espera saldar cuanto antes con la camiseta escarlata.