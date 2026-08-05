El futuro de Eduard Bello está muy cerca de resolverse. Después de varias semanas de negociaciones y de superar diferentes obstáculos, el extremo venezolano encamina sus últimos pasos para convertirse en nuevo jugador de Deportivo Cali, un movimiento que podría oficializarse en los próximos días.

La operación tomó un impulso definitivo luego de que Atlético Nacional definiera que el atacante no continuará dentro del proyecto deportivo encabezado por Lucas González Vélez. Esa decisión coincidió con la intención del futbolista de iniciar un nuevo ciclo, un escenario que permitió acercar definitivamente a todas las partes involucradas.

Lucas González no contará con Eduard Bello

Durante los primeros días de trabajo al frente de Atlético Nacional, Lucas González Vélez realizó una evaluación completa del plantel para establecer qué futbolistas encajaban en la propuesta futbolística que pretende desarrollar.

Dentro de ese análisis, Eduard Bello quedó fuera de la planificación del entrenador.

El cuerpo técnico considera que el perfil del internacional venezolano no responde a las necesidades tácticas del nuevo proyecto, por lo que dio luz verde para que la dirigencia buscara una solución que facilitara su salida.

La postura del club terminó alineándose con la del propio jugador, quien también veía con buenos ojos la posibilidad de cambiar de equipo y asumir un nuevo desafío dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

La llegada de Ian Poveda aceleró el desenlace

Otro elemento que terminó de modificar el panorama fue el inminente arribo de Ian Carlo Poveda.

Atlético Nacional espera concretar la incorporación del extremo colombo-británico, un futbolista que ocuparía precisamente una de las posiciones en las que competía Eduard Bello.

Ese movimiento terminó de despejar cualquier duda sobre el futuro del venezolano y permitió que todas las partes entendieran que lo más conveniente era poner fin a la relación contractual.

En este momento, la discusión ya no pasa por la continuidad deportiva del jugador, sino únicamente por la manera en que se formalizará su desvinculación.

Solo queda resolver la salida de Atlético Nacional

Aunque el acuerdo deportivo ya está encaminado, todavía resta solucionar un aspecto administrativo antes de cerrar completamente la operación.

Eduard Bello aún tiene aproximadamente seis meses de préstamo con Atlético Nacional, situación que obliga a definir la fórmula mediante la cual finalizará anticipadamente ese vínculo.

Las alternativas que manejan las partes son:

El jugador pretende obtener la libertad para negociar como agente libre.

Atlético Nacional busca recibir una compensación económica, aunque sea inferior a la inicialmente prevista.

Las conversaciones continúan para encontrar un acuerdo que beneficie a todas las partes.

Pese a ese detalle, el escenario parece definido y tanto el club como el futbolista trabajan para cerrar el proceso sin mayores inconvenientes.

Deportivo Cali ya avanzó en el acuerdo con el venezolano

Mientras se resuelve la desvinculación con Atlético Nacional, Deportivo Cali adelantó gran parte del trabajo con el entorno del jugador.

La institución vallecaucana ya alcanzó un entendimiento sobre los aspectos más importantes del contrato que firmaría el extremo venezolano.

Entre los puntos acordados se encuentran:

El salario que percibirá el futbolista.

La duración del contrato.

Las principales condiciones deportivas y económicas del vínculo.

La planificación contempla que Eduard Bello viaje a Santiago de Cali para presentar los exámenes médicos y, posteriormente, firmar el contrato que lo convertirá oficialmente en nuevo jugador del cuadro azucarero.

Si no surge ningún inconveniente de última hora, el anuncio oficial podría producirse en los próximos días.

Rafael Dudamel fue decisivo para cerrar la operación

Uno de los factores que más influyó en la decisión del futbolista fue la gestión de Rafael Dudamel.

El entrenador venezolano mantuvo contacto permanente con Eduard Bello y desde el inicio le transmitió la importancia que tendría dentro del proyecto deportivo que lidera en Deportivo Cali.

Ese respaldo terminó siendo determinante, especialmente porque durante la negociación apareció otro competidor con argumentos importantes.

Universidad Católica de Chile intentó convencer al atacante para regresar al club donde dejó una buena imagen durante la temporada 2025.

El interés también estuvo respaldado por el técnico Daniel Garnero y por la posibilidad de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, un atractivo deportivo que resultaba difícil de ignorar.

Sin embargo, Bello decidió mantener el compromiso que había adquirido previamente con Rafael Dudamel y con la dirigencia del conjunto vallecaucano, una postura que terminó inclinando definitivamente la negociación a favor del Deportivo Cali.

Todo apunta a un desenlace favorable para Deportivo Cali

Después de un proceso marcado por cambios de escenario y la competencia de otros clubes, la operación atraviesa su etapa final.

Atlético Nacional y Eduard Bello ultiman los detalles de la desvinculación, mientras Deportivo Cali espera completar los últimos trámites para oficializar una incorporación que el cuerpo técnico considera prioritaria.

Si no aparece un giro inesperado, el extremo venezolano se convertirá en uno de los refuerzos más importantes del mercado del Fútbol Profesional Colombiano y reforzará el proyecto deportivo liderado por Rafael Dudamel.