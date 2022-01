Independiente Santa Fe y La Equidad abrieron la Liga BetPlay para los clubes bogotanos. Alexis García criticó la deslealtad y el arbitraje permisivo.

Este viernes, Independiente Santa Fe y La Equidad empataron 1-1 en la primera fecha de la Liga BetPlay. El conjunto de Alexis García abrió el marcador, pero no pudo mantener el resultado y en el último minuto el partido se cerró con igualdad tras una gran anotación de Wilfrido de La Rosa para los locales.

En rueda de prensa, Alexis García criticó enfáticamente al árbitro central y, además, arremetió contra los jugadores de Independiente Santa Fe, quienes según él, se sobrepasaron con los futbolistas de La Equidad, al punto de lesionar a Carlos Rivas.

García no se guardó nada: “En ocasiones la gente no entiende algunas cosas que pasan. Acepto que se equivoquen los árbitros, pero no acepto esas patadas patrocinadas por el juez central. Me pueden decir llorón, pero eso no lo admito”.

Además, acudió a la situación del país para ilustrar lo vivido en cuanto al tema arbitral: “Hay que ser un poco más leal y debe haber autoridad. Al país le pasa eso. Hay un déficit de autoridad grande. Uno puede perder, pero no querer lesionar a los rivales como sucedió con Carlos Rivas”.