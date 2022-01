Martín Cardetti tras el empate: “El juego de La Equidad no es bueno para el fútbol”

Independiente Santa Fe empató sobre el final ante La Equidad gracias al gol al último respiro del partido de Wilfrido de la Rosa, quien convirtió un verdadero golazo.

El cuadro Cardenal no tuvo un buen debut frente a su gente en el Campín. Sin embargo, al final salvó las papeletas y sumó su primer punto en La Liga BetPlay 2022-I. Sobre ello habló Martín Cardetti en la rueda de prensa postpartido.

“Intentamos buscar el partido. El primer tiempo no nos salió como pensábamos. Fuimos los que buscamos todo el momento el partido. Entonces mucho tiempo perdido, un equipo muy defensivo. Nos costó entrar y sacamos un empate que para nosotros fue justo y merecimos más”.

“No me sorprende nada. Era lo que esperábamos, me sorprende con el gol y luego un contragolpe. Quemaron mucho tiempo. No es bueno para el fútbol y luego todo lo que se dio en el partido era lo que esperábamos.

“No te puedo decir que fue un partido excelente. Intentamos por todos los medios, el planteamiento de Equidad costó y eso lo que pasó. La reacción que tuvimos fue muy buena. Aveces cuando no se puede jugar apareció el corazón”.