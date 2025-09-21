La bella tarde samaria tendrá un extraordinario partido con el Unión Magdalena recibiendo al Atlético Nacional en el estadio Sierra Nevada de la conocida Bahía más linda de América. Hay un gran ambiente en la ciudad donde se prevé un día de playa en la mañana y una gran tarde en el estadio, donde el Unión se juega una de sus últimas chances por quedarse en Primera División. El Verdolaga, por su parte, llega golpeado tras perder en casa con Bucaramanga y despedir a su entrenador Javier Gandolfi en el transcurso de la semana.

Unión Magdalena vs Nacional: Canales TV y plataformas online EN VIVO HOY

Partido: Unión Magdalena vs Atlético Nacional

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Hora: 4:10 p.m.

Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

Árbitro: José Ortiz Novoa

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Unión Magdalena, obligado a reaccionar

El ciclón bananero llega golpeado tras caer 2-0 frente a Independiente Santa Fe en Bogotá. El fantasma del descenso sigue rondando al conjunto samario, que necesita sumar con urgencia para no complicar aún más su permanencia en la Liga BetPlay. La presión es máxima para un plantel que sabe que cada punto puede marcar la diferencia al final del torneo.

La hinchada bananera mantiene viva la esperanza y confía en que el equipo pueda aprovechar su localía en el Sierra Nevada para alzarse con un triunfo clave. Con 11 puntos y ubicado en la casilla 16, el Unión afronta un duelo decisivo frente a un rival de jerarquía.

Atlético Nacional y la era post Gandolfi

Atlético Nacional, por su parte, también llega tras una semana convulsionada. La derrota en casa contra Atlético Bucaramanga y la sanción por alineación indebida de cuatro extranjeros derivaron en la salida del técnico Javier Gandolfi. Ahora, el Verdolaga encara un nuevo ciclo en medio de la incertidumbre, pero con la obligación de mantenerse entre los ocho mejores.

El choque de esta tarde en Santa Marta estará bajo la dirección técnica de Diego Arias y Milton Patiño, exjugadores de la institución que hace varios años trabajan en el club y serán los encargados de la responsabilidad este domingo, a la espera que las directivas decidan quién será el nuevo DT del Rey de Copas de Colombia.

El equipo paisa ocupa la séptima posición con 17 unidades y contará con figuras como David Ospina y Edwin Cardona para intentar volver al triunfo. No obstante, tendrá la baja de Marino Hinestroza, quien sufrió un esguince de tobillo y estará ausente en Santa Marta.

El ambiente en la ciudad promete un partido vibrante entre dos equipos que llegan con urgencias diferentes: mientras el Unión Magdalena busca sobrevivir en la categoría, el Atlético Nacional quiere afianzar su lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2025.