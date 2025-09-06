El estadio Sierra Nevada de Santa Marta estará de gala esta noche para recibir una edición más del popular Clásico Costeño entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla. El elenco local llega con la soga al cuello y con la enorme necesidad de sumar los 3 puntos, pues su situación en la tabla del descenso es caótica y tiene pie y medio en la B. Junior, en cambio, respira buena salud como líder actual de la Liga BetPlay.

Horario y canales para ver HOY Unión Magdalena vs Junior

Partido : Unión Magdalena vs Junior de Barranquilla

: Unión Magdalena vs Junior de Barranquilla Fecha : Sábado 6 de septiembre de 2025

: Sábado 6 de septiembre de 2025 Hora : 6:20 p.m.

: 6:20 p.m. Estadio : Sierra Nevada de Santa Marta

: Sierra Nevada de Santa Marta Evento : Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 10

: Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 10 Árbitro : Carlos Betancur Gutiérrez

: Carlos Betancur Gutiérrez Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Seguridad reforzada y regreso del público visitante

Por primera vez desde los lamentables hechos de violencia del 23 de abril de 2022, cuando un hincha local perdió la vida y el encuentro fue suspendido en el minuto 72, el Clásico Costeño contará con hinchas de ambos clubes en las tribunas del Sierra Nevada. Aquel episodio derivó en una sanción que le otorgó a Junior la victoria 3-0 en el escritorio y, desde entonces, los duelos en Santa Marta se disputaban sin público visitante.

En esta ocasión, el Unión Magdalena, tras reunión con la Comisión Local de Seguridad, habilitó la tribuna oriental para los aficionados barranquilleros, aunque con condiciones: no podrán vestir prendas alusivas al club ni pertenecer a barras organizadas como Los Kuervos o el Frente Rojiblanco. La Policía Metropolitana de Santa Marta dispuso un fuerte dispositivo para garantizar la seguridad, además de restringir el ingreso de barras organizadas a la ciudad.

Dos realidades distintas en la Liga BetPlay

Los caminos de Unión Magdalena y Junior son opuestos en esta Liga BetPlay II 2025. Mientras el conjunto barranquillero lidera la tabla con 20 puntos, los samarios marchan decimoquintos con solo 8 unidades y están en grave riesgo de perder la categoría.

Aun así, como ocurre en todo clásico, las diferencias pueden reducirse con la garra y el corazón. Unión, a pesar de planteles más modestos y malos momentos deportivos, ha sabido complicar en varias ocasiones a Junior en duelos pasados.

Antecedentes recientes del Clásico Costeño

El historial reciente favorece ampliamente a Junior, que acumula nueve partidos sin perder contra su rival histórico. Son cuatro triunfos rojiblancos y cinco empates desde el último triunfo del Unión Magdalena, el 4 de septiembre de 2022 en Santa Marta, cuando se impuso 2-1 con goles de Jairo Palomino y Roberto Hinojoza.

Los tres últimos clásicos disputados en el Sierra Nevada terminaron empatados (2-2, 0-0 y 0-0), mientras que el más reciente choque, en Barranquilla, finalizó con victoria 4-1 para Junior.