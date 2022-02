Todos detrás de Jaguares. Así quedó la tabla tras la fecha 4

Este viernes, se jugaron los últimos partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga BetPlay con importantes movimientos en la tabla.

Dos partidos del fútbol colombiano se jugaron este viernes, donde se le dio cierre a la fecha 4 de la primera división, presentándose resultados importantes en la búsqueda de clasificar a los 8 en esta primera fase. Los locales hicieron respetar su casa y se quedaron con los resultados ante los equipos que llegaban como favoritos.

A primera hora, América de Cali visitó a el recién ascendido Cortuluá, donde esperaban sacar los 3 puntos para irse hasta la primera plaza de la tabla de posiciones. Sin embargo, el equipo ‘Corazón del Valle’ logró dar la sorpresa y con un 2 – 0 lograron sumar su primera victoria del semestre, ayudando a Jaguares de Córdoba que se quedó como líder en solitario.

Más tarde, Once Caldas jugó ante Independiente Medellín, en un interesante duelo con dos equipos que habían comenzado bien en la temporada. Al final, el equipo de Manizales logró remontar el marcador tras comenzar perdiendo desde los primeros minutos y se lograron colar en el top – 4 de la Liga.

Partidos de la fecha 5

Envigado vs. Deportivo Cali

Patriotas vs. La Equidad

Tolima vs. Bucaramanga

Millonarios vs. Unión Magdalena

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Alianza Petrolera vs. Jaguares

Junior vs. Águilas Doradas

América de Cali vs. Santa Fe

I. Medellín vs. Cortuluá

D. Pereira vs. Once Caldas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay