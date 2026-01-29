La crisis deportiva en Millonarios FC tuvo en la noche del miércoles 28 de enero su punto más alto. Luego de la tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay I-2026 y con el equipo ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones, la dirigencia tomó una decisión inmediata y destituyó a Hernán Torres Oliveros como director técnico, apenas finalizó la caída 2-1 frente a Deportivo Pasto en el estadio Libertad.

El arranque sin puntos, las falencias defensivas reiteradas y el ambiente tenso con la hinchada aceleraron una determinación que se venía madurando. A través de un comunicado oficial, el club confirmó el fin del ciclo y agradeció el trabajo del entrenador tolimense.

“Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa del club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, expresó Millonarios en su publicación, deseándole éxitos al DT de 64 años en su futuro profesional.

Un inicio de semestre que dejó al equipo en el fondo

La derrota en Pasto significó la tercera caída en tres fechas del campeonato. Millonarios debutó perdiendo ante Atlético Bucaramanga (2-1), luego cayó en El Campín frente a Junior FC (1-2) y cerró la Fecha 3 con otro revés (2-1), quedando en el puesto 20 de la tabla, sin unidades.

Este arranque contrastó de forma negativa con las expectativas del semestre y se sumó a un cierre de 2025 igualmente complejo, marcado por la eliminación en Copa BetPlay ante Envigado y la ausencia en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2.

Hernán Torres y un ciclo sin estabilidad en resultados

Más allá del último partido, los números terminaron por condenar el proceso. Desde su regreso en agosto de 2025, Hernán Torres dirigió 19 partidos oficiales entre Liga y Copa, con un balance de 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas, para un rendimiento del 40%, cifra considerada insuficiente para un club como Millonarios.

Así concluyó su segunda etapa en el banquillo azul, muy distinta a la primera (2012-2013), cuando conquistó el recordado título de Liga tras 24 años de espera.

Las últimas palabras tras la derrota en Pasto

Luego del partido, Torres explicó su lectura del encuentro y señaló un punto de quiebre claro: la expulsión de Mateo García. “El equipo se esforzó, corrió, luchó, se ordenó. Lamentablemente con un hombre menos, esta plaza es bastante difícil”.

El entrenador defendió el rendimiento previo a la tarjeta roja y aseguró que el plan funcionaba. “Con los 11 el equipo estaba haciendo un gran trabajo. Estábamos haciendo las cosas bien. Teníamos flujo de ataque, posibilidades de gol. Nos sentíamos cómodos con los 11”.

Tras quedarse con diez hombres, el cuerpo técnico modificó el planteamiento. “A partir de la expulsión, tuvimos inconvenientes, tuvimos que armar otra figura. El equipo se volvió más físico que técnico”, explicó Torres, en lo que terminaron siendo sus últimas declaraciones como DT de Millonarios FC.

La derrota y el contexto general sellaron una destitución inmediata, que deja al club obligado a redefinir su rumbo deportivo en pleno inicio del torneo.