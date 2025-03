La Liga BetPlay sigue jugándose. En esta oportunidad se viene disputando la fecha 11 que inició el viernes 28 de marzo con el duelo entre Atlético Bucaramanga 2-0 Atlético Nacional. Y este sábado continúo con los cotejos entre Pasto 1-1 con Deportivo Cali.

En otro de los duelos disputados este sábado 29 de marzo, Independiente de Medellín (DIM) igualó 0-0 con Águilas Doradas. La tabla no sufrió alteraciones en la parte alta, provocando así que América de Cali se mantenga como líder, siendo escoltado por el momento por Atlético Nacional y DIM. Pero los ‘Diablos Rojos’ por diferencia de goles y con un partido menos, teniendo la posibilidad de ampliar la ventaja este domingo cuando enfrente a Boyacá Chico.

Resultados de la Jornada 11 en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga 2-0 Atlético Nacional (Pons y Vásquez)

Deportivo Pasto 1-1 Deportivo Cali (Alarcón y Colorado)

DIM 0-0 Águilas Doradas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-1 (Fecha 11)

América de Cali: 21 puntos, +14 (10 partidos) Atlético Nacional: 21 puntos, +11 (11 partidos) Independiente Medellín: 21 puntos, +9 (11 partidos) Independiente Santa Fe: 19 puntos, +7 (10 partidos) Junior de Barranquilla: 19 puntos, +6 (10 partidos) Millonarios FC: 19 puntos, +4 (11 partidos) Deportivo Pasto: 18 puntos, +3 (11 partidos) Deportes Tolima: 16 puntos, +4 (10 partidos) Deportivo Cali: 16 puntos, +3 (11 partidos) Once Caldas: 16 puntos, -4 (11 partidos) Alianza FC: 13 puntos, -3 (10 partidos) Atlético Bucaramanga: 13 puntos, -3 (11 partidos) Deportivo Pereira: 12 puntos, -3 (10 partidos) Boyacá Chicó: 11 puntos, -9 (11 partidos) Fortaleza CEIF: 10 puntos, -7 (10 partidos) Águilas Doradas: 8 puntos, -3 (10 partidos) Llaneros: 8 puntos, -6 (11 partidos) Envigado FC: 8 puntos, -10 (10 partidos) Unión Magdalena: 5 puntos, -7 (10 partidos) La Equidad: 4 puntos, -6 (10 partidos)

Resto de partidos de la fecha 11 de la Liga BetPlay

La fecha 11 de la Liga BetPlay continúa este domingo 30 de marzo, lunes 31 del mismo mes y el martes 1 de abril, con partidos importantes como América vs. Fortaleza, Unión Magdalena vs. Santa Fe y Millonarios vs. Alianza. Revisa el resto de cotejos a continuación.

Domingo 30 de marzo

Millonarios vs. Alianza

Unión Magdalena vs. Santa Fe

América vs. Fortaleza

Lunes 31 de marzo

La Equidad vs. Junior

Martes 1 de abril