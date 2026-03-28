Independiente Santa Fe volvió a meterse en la pelea por la clasificación en la Liga BetPlay. Después de varias jornadas complicadas, el equipo bogotano logró dos triunfos consecutivos que cambian el panorama en la tabla y reactivan la ilusión de meterse en el grupo de los ocho.

Los resultados llegaron en un momento clave del campeonato. El equipo dirigido por Pablo Repetto superó primero a Independiente Medellín y luego venció como visitante a Atlético Bucaramanga, dos victorias que le permitieron recuperar terreno en la clasificación y volver a depender de sí mismo para luchar por el objetivo.

Santa Fe ganó dos partidos seguidos en la Liga BetPlay

La reacción del conjunto cardenal comenzó tras una racha negativa de tres partidos sin victorias en la Liga BetPlay. Esa serie de resultados había generado críticas y preocupación en el entorno del equipo.

La recuperación inició con el triunfo 2-1 frente a Independiente Medellín, un partido en el que Santa Fe logró imponerse en Bogotá y cortar la sequía de victorias. Ese resultado cambió la dinámica del equipo. Más allá de los tres puntos, permitió recuperar confianza y preparar el siguiente compromiso con una mejor sensación competitiva.

La victoria de Santa Fe ante Bucaramanga como visitante

El segundo triunfo consecutivo llegó fuera de casa. Santa Fe venció 1-2 a Atlético Bucaramanga, sumando tres puntos muy valiosos en condición de visitante. Los goles del partido fueron anotados por Luis Palacios y Hugo Rodallega, dos futbolistas que han sido determinantes en el frente ofensivo del equipo en los juegos recientes..

La anotación de Rodallega volvió a demostrar la importancia del delantero dentro del esquema del equipo, mientras que el aporte de Palacios resultó clave para encaminar el resultado. Ese par de tantos fueron clave en el resultado en el estadio Américo Montanini.

La posición de Santa Fe en la tabla de la Liga BetPlay

Gracias a los dos triunfos consecutivos, Independiente Santa Fe llegó a 18 puntos en 13 partidos disputados. Con esa cifra, el equipo quedó a solo dos puntos del octavo lugar en el inicio de la Jornada 14, posición que marca el límite de los equipos que avanzan a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

La tabla sigue muy apretada, lo que mantiene abierta la pelea por los puestos de clasificación. En ese contexto, cada victoria puede cambiar rápidamente el panorama de los equipos que están cerca del grupo de los ocho.

Los partidos que le quedan a Santa Fe en el Todos contra Todos

El calendario de Santa Fe todavía tiene seis compromisos pendientes antes del cierre de la fase regular. El equipo jugará tres partidos como local y tres como visitante.

Partidos de Santa Fe como local: El conjunto cardenal disputará tres encuentros en Bogotá que pueden resultar determinantes para su clasificación:

Llaneros (Fecha 15)

Cúcuta Deportivo (Fecha 17)

Internacional de Bogotá (Fecha 19)

Estos partidos aparecen como oportunidades importantes para sumar puntos, especialmente por el respaldo de la afición en condición de local.

Partidos de Santa Fe como visitante: Además de los compromisos en casa, el equipo tendrá tres salidas exigentes:

Deportes Tolima (Fecha 10)

Millonarios (Fecha 16)

Deportivo Pasto (Fecha 18)

Entre esos partidos destaca el clásico capitalino frente a Millonarios, uno de los encuentros más esperados del calendario.

Qué necesita Santa Fe para meterse en el grupo de los ocho

La recuperación en la tabla cambió el panorama del equipo cardenal. Santa Fe vuelve a depender de su rendimiento en las últimas jornadas para aspirar a la clasificación. Con seis partidos por disputar, el margen de error comienza a reducirse. El equipo necesita sostener la racha positiva y sumar puntos de manera constante para mantenerse en la pelea.

Los encuentros en condición de local aparecen como claves dentro de ese objetivo, mientras que los partidos como visitante podrían marcar la diferencia frente a rivales directos.

Un cierre de fase regular con expectativa para Santa Fe

La Liga BetPlay entra en una etapa decisiva y Santa Fe llega con un impulso renovado tras sus dos triunfos consecutivos. El equipo de Pablo Repetto sabe que todavía tiene margen para meterse en el grupo de los ocho.

Con 18 puntos en la tabla y seis partidos por disputar, el panorama vuelve a abrirse para el conjunto cardenal. Cada jornada tendrá un peso importante en la lucha por la clasificación, en un cierre de fase regular que promete emociones hasta el final.