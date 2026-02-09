El mercado empieza a definirse y en Independiente Santa Fe ya pueden hablar de un objetivo cumplido. Tras varias semanas de gestiones, idas y vueltas, el club cardenal logró destrabar una negociación compleja y cerrar el fichaje de uno de los defensores centrales que más consenso generó desde el inicio del periodo de pases. El acuerdo está sellado y solo restan los pasos formales para que el jugador se incorpore al equipo.

Santa Fe cerró el acuerdo con New England Revolution

Brayan Ceballos será nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El club bogotano llegó a un acuerdo total con el New England Revolution, propietario de la totalidad de los derechos deportivos del zaguero central de 24 años, para adquirir el 60 % del pase del futbolista.

La operación se cerró por una cifra de 1.2 millones de dólares, monto que Santa Fe pagará en tres cuotas, fórmula que terminó siendo clave para convencer al equipo de la MLS. Tras un análisis detallado, la dirigencia del club estadounidense aceptó las condiciones y dio el okay para avanzar definitivamente con la transferencia.

Todos los detalles de esta negociación fueron revelados por el periodista Felipe Sierra, fuente que siguió paso a paso el desarrollo de la operación.

Una postura inicial inflexible que terminó cediendo

En un primer momento, el New England Revolution se mostró completamente cerrado a cualquier alternativa que no fuera una venta total, tasando al jugador en una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares, al considerarlo una pieza importante dentro de su proyecto deportivo y teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, el escenario empezó a cambiar con el correr de los días. La insistencia de Santa Fe, sumada a una mejor estructuración económica de la propuesta, abrió una puerta que semanas atrás parecía totalmente clausurada.

El deseo del jugador, factor decisivo

La voluntad de Brayan Ceballos fue determinante para destrabar el negocio. El defensor le comunicó directamente al club estadounidense su deseo de regresar a Colombia para jugar en Santa Fe, exponiendo una situación familiar de salud que hoy requiere su presencia en el país.

Uno de sus familiares cercanos no puede viajar a Estados Unidos por problemas de visado, situación que llevó al deportista a solicitar formalmente que se reconsiderara su salida. Este pedido, sumado al interés firme del club cardenal, terminó inclinando la balanza.

Una segunda oferta que cumplió las expectativas

Hace dos semanas, el New England Revolution había rechazado una primera oferta enviada desde Bogotá. No obstante, dejó abierta la posibilidad de escuchar una nueva propuesta si los números mejoraban.

Ese escenario fue aprovechado por Independiente Santa Fe, que en cabeza de su presidente, Eduardo Méndez, reestructuró la operación de forma más sólida. La segunda oferta cumplió con las expectativas del club de Boston y, junto con la postura del futbolista, terminó por cerrar el acuerdo.

Contrato listo y viaje inminente a Bogotá

Entre Ceballos y Santa Fe el contrato estaba acordado desde hace cerca de diez días. El defensor espera viajar esta misma semana a Bogotá para presentar exámenes médicos y ponerse a disposición del entrenador Pablo Repetto.

Su llegada responde a un pedido directo del cuerpo técnico y a una ilusión que la hinchada cardenal se hizo desde los primeros días del mercado. Con el acuerdo ya sellado, Santa Fe suma un refuerzo clave para una temporada en la que apunta alto en Liga, competencias internacionales y un calendario exigente.