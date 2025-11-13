Santa Fe encara este jueves un partido clave en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025. El vigente campeón, noveno con 28 puntos, necesita vencer a Alianza Valledupar para no depender de otros resultados y meterse a los cuadrangulares semifinales. El duelo se disputará en el estadio El Campín, donde se espera un ambiente de máxima tensión por lo que está en juego.

Independiente Santa Fe vs Alianza Valledupar: señales abiertas para ver el partido

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Transmisión en televisión abierta y online

Red+ (Claro): HD 1007

HD 1007 DirecTV: HD 1635 – SD 635 – DGO

HD 1635 – SD 635 – DGO Movistar: Canal 702

Canal 702 Tigo: Canal 238

Canal 238 EmCali: Señal 147

Señal 147 Win Sports | Win Play | YouTube de Win Sports

Las cuentas de Santa Fe para clasificar

El conjunto cardenal llega noveno con 28 puntos, pero mantiene vivo el camino a los cuadrangulares porque depende de sí mismo: ganar lo mete directo entre los ocho.

Si empata, la historia se complica. Necesitaría una derrota amplia de América, un tropiezo de Águilas Doradas y que Once Caldas no golee al Deportivo Cali. Un escenario con varias combinaciones y poca maniobra, por lo que la obligación es clara: ganar o resignarse a depender de terceros.

Al frente estará Alianza Valledupar, que llegó a Bogotá como octavo con 29 unidades. Para el cuadro vallenato, el panorama es más favorable: un empate le basta para sellar su clasificación, por lo que la presión inicial recae sobre los locales.

La advertencia de Alianza: «tengo temor, invito al fair play»

En la antesala del compromiso, el presidente de Alianza Valledupar FC, Carlos Ferreira, encendió la discusión pública al expresar preocupación por el entorno del partido.

“Tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione, invito al fair play deportivo, para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá y para la dirigencia capitalina”, aseguró en declaraciones a medios locales.

Ferreira insistió en su inquietud por posibles presiones externas:

“Estamos felices de lo que va a suceder el jueves en El Campín. Valledupar es una ciudad desconocida para el fútbol, entonces tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione”.

Aunque evitó un señalamiento directo que pudiera acarrear sanciones, reiteró la necesidad de transparencia:

“Invito a que todo sea manejado con transparencia, no dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo temor por las presiones que puedan sentir”.

El dirigente cerró su mensaje con un llamado formal:

“Valledupar está jugándose la historia para estar en una final y pedimos a todos los estamentos fair play. Necesitamos un buen arbitraje, le pedimos a la comisión, le pediré al presidente de la Dimayor las mejores garantías”.

El compromiso se disputará a las 7:00 p.m., en simultáneo con el resto de la jornada, y promete ser uno de los duelos más intensos y determinantes del sprint final del todos contra todos.