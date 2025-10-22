Millonarios dejó pasar una oportunidad clave para acercarse a los 8, al empatar en casa ante el líder del campeonato, Atlético Bucaramanga. El 1-1 en el Campín dejó al cuadro albiazul con 18 puntos a 4 jornadas del final y al elenco bumangués con 31.

El equipo albiazul que dirige Hernán Torres ahora lo máximo que puede hacer es llegar a 30 puntos y eso en caso de lograr rendimiento perfecto. A 4 jornadas para el final, el elenco bogotano se mantiene en la pelea pero con margen de error cero y sin depender de sí mismo. Al mismo tiempo, Atlético Bucaramanga celebra el liderato y clasificación anticipada a cuadrangulares.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 16

Ya sin partidos pendientes en todo el calendario de la competencia, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Atlético Bucaramanga: 31 puntos, +14 (16 partidos) Independiente Medellín: 31 puntos, +12 (16 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +11 (16 partidos) Atlético Nacional: 28 puntos, +8 (16 partidos) Fortaleza CEIF: 28 puntos, +5 (16 partidos) Deportes Tolima: 26 puntos, +6 (16 partidos) Llaneros: 25 puntos, +2 (16 partidos) Santa Fe: 22 puntos, +2 (16 partidos) Águilas Doradas: 21 puntos, -1 (16 partidos) América de Cali: 20 puntos, +1 (16 partidos) Alianza FC: 20 puntos, -2 (16 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -3 (16 partidos) Once Caldas: 19 puntos, -5 (16 partidos). Deportivo Pereira: 18 puntos, -2 (16 partidos) Millonarios: 18 puntos, -5 (16 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -6 (16 partidos) Envigado: 16 puntos, -4 (16 partidos) Deportivo Pasto: 13 puntos, -6 (16 partidos) Boyacá Chicó: 13 puntos, -12 (16 partidos) La Equidad: 11 puntos, -15 (16 partidos).

Lo que le queda a Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

Con una leve posibilidad de entrar al grupo de los 8, ahora con 18 puntos en 16 jornadas, Millonarios tiene 4 juegos más para alcanzar el puesto que no ha tenido en todo el semestre. Su calendario restante incluye duelos de alta exigencia, tanto en Bogotá como fuera de casa. Tendrá que ganarlos todos para tener alguna posibilidad de avanzar.

Local: Once Caldas (Fecha 18)

Visitante: Independiente Santa Fe (clásico capitalino, Fecha 17) Envigado Fútbol Club (Fecha 18) Boyacá Chicó Fútbol Club (Fecha 20).



Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 16)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.