El panorama institucional del Deportivo Pereira podría experimentar un giro trascendental. Luego de semanas marcadas por la crisis económica que impidió el pago de salarios a los jugadores y obligó a juveniles sub-20 a asumir la competencia profesional, surge una luz de esperanza para el club Matecaña.

El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional (2016) y Flamengo (2019), junto al empresario José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, manifestaron oficialmente su intención de adquirir el equipo risaraldense y proyectarlo hacia un modelo deportivo sostenible y con impacto social.

Una propuesta con visión social y deportiva

“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, se lee en el comunicado oficial firmado por Berrío.

El exjugador expresó que su experiencia internacional será clave para construir una cultura ganadora dentro del club. “He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, afirmó.

Para Berrío, la iniciativa representa una oportunidad para retribuir al fútbol lo que le dio a lo largo de su carrera. “Este sueño no es solo nuestro, es de toda una ciudad que cree, que trabaja y que quiere volver a ver a su equipo grande. Queremos un Pereira con alma, con propósito y con futuro”, agregó el exdelantero.

Sin acercamientos formales, pero con objetivos claros

Por su parte, el empresario José Miguel Jaramillo aclaró que el proceso se encuentra en una fase preliminar. “No hemos hablado con Álvaro López, queremos discutir con él sobre el proyecto (…) de pronto no es el momento para sentarnos a hablar”, explicó en entrevista con el VBar de Caracol Radio.

El directivo también detalló el enfoque del proyecto: “Es un proyecto a 10 años. Orlando tiene toda la visión del deporte en máximo desempeño y yo me encargaré de la parte empresarial”.

Ambos coinciden en que el objetivo es darle estabilidad económica y proyección institucional al Deportivo Pereira, combinando el conocimiento deportivo de Berrío con la visión empresarial y tecnológica de Jaramillo.

Pereira, una ciudad con potencial para un nuevo modelo de club

La capital de Risaralda se ha posicionado como una de las ciudades más dinámicas de Colombia, impulsada por su crecimiento económico y su espíritu emprendedor. Esa energía colectiva, señalan los interesados, sería el terreno ideal para construir un club moderno y con sentido de pertenencia.

“Pereira tiene todo para ser un laboratorio de innovación deportiva. Su gente es cálida, creativa y trabajadora; queremos canalizar esa energía hacia un proyecto que una y deje huella”, añadió Jaramillo.

De concretarse la compra, el Deportivo Pereira iniciaría una nueva etapa, donde el rendimiento deportivo se complemente con un enfoque social y comunitario. La meta es convertir al club en un referente nacional en formación de talento y responsabilidad social.

El antecedente: Blessd también quiso comprar al Pereira

No es la primera vez que el club Matecaña despierta interés de figuras públicas. Hace seis meses, el cantante de música urbana Blessd también intentó adquirirlo, ofreciendo una suma cercana a los 10 millones de dólares. Sin embargo, la negociación no prosperó.

Fanático confeso de Atlético Nacional, el artista paisa aseguró en su momento que su sueño era invertir en el fútbol colombiano. Incluso, ya es propietario del Vendsyssel FF, equipo de la tercera división del fútbol danés.

Recientemente, trascendió que Blessd estaría dispuesto a elevar su propuesta hasta los 15 millones de dólares, aunque, según el periodista Alexis Rodríguez, los directivos del Deportivo Pereira solo contemplarían abrir conversaciones con ofertas que superen los 30 millones de dólares.

Por ahora, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la iniciativa de Orlando Berrío y José Miguel Jaramillo, pero la posibilidad de que nuevos inversionistas lleguen a rescatar y fortalecer al equipo mantiene expectante a la afición pereirana.