Millonarios tendrá que afrontar los próximos 3 partidos de la Liga BetPlay sin David González, su entrenador. Ha sido sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor tras sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido contra Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. La decisión implica una suspensión de dos semanas y una multa de $28.470.000 para el estratega antioqueño.

Ante esta situación, el equipo albiazul deberá recurrir a un plan alternativo. Lo que viene en este caso, ante la imposibilidad de tener al DT en los próximos 3 partidos (los jugará en el tiempo de la suspensión), quien deberá dirigir en la cancha es su asistente técnico, Alexander Becerra. Él será el encargado de hacerse cargo desde la línea en los partidos ante Independiente Santa Fe y Alianza FC. Con amplia formación y experiencia en el fútbol profesional, asume el reto de mantener a Millonarios en la pelea por los primeros lugares.

Alexander Becerra es quien dirigirá a Millonarios ante la ausencia de David González

Alexander Becerra es el asistente técnico de David González. Tiene 48 años y ha sido su mano derecha desde que comenzaron su camino como cuerpo técnico en Independiente Medellín. También estuvieron juntos en Deportes Tolima. Su relación profesional inició en 2017 cuando ambos viajaron a Argentina para formarse como entrenadores. Desde entonces han trabajado juntos en distintos clubes.

Becerra cuenta con una preparación de alto nivel. Posee la Licencia UEFA A, un Máster en Fútbol de Alto Rendimiento y especialización en Metodología en Fútbol Base. Además, es Videoanalista Profesional, especialista en Scouting y Análisis de Juego de MBP School, y tiene las Licencias Pro y A de la CONMEBOL. Su experiencia en la interpretación táctica y el análisis del rival será clave en la preparación de los partidos sin la presencia de David González.

Los partidos de Millonarios sin David González

Millonarios deberá afrontar tres compromisos sin su entrenador principal. La ausencia de David González obliga al equipo a mantener la misma idea de juego bajo la dirección de su asistente técnico. Estos son los partidos en los que Becerra estará al frente del equipo:

Millonarios vs Santa Fe. La revancha del clásico bogotano, esta vez con Millonarios como local. 29 de marzo (fecha por confirmar): Millonarios vs Alianza FC. Un duelo clave ante un equipo que lucha por mantenerse en la categoría.

El reto para Alexander Becerra no será fácil. Sin embargo, su cercanía con el plantel y su conocimiento profundo del modelo de juego de Millonarios le permitirán guiar al equipo con solvencia mientras David González cumple su sanción.

Las declaraciones por las que sancionaron a David González

Así lo dijo el DT de Millonarios en la rueda de prensa posterior al compromiso ante Junior en Barranquilla, hablando del árbitro Nolberto Ararat: «(…) Terminamos perdiendo por un penal que lo veo 3 veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace mucho recordar un penal muy reciente que le pitaron al mismo equipo en Bucaramanga en el que no vi penal por ninguna parte”, fue lo primero.

Y agregó: “Resulta que en los últimos 25 minutos veo faltas pitadas que para mí no eran faltas y otras que sí eran y no son pitadas. Al árbitro del partido me lo encontré ayer en el aeropuerto y en el saludo me dijo, ‘El Chicharroncito que me tocó’. Y si ya un árbitro viene asustado por lo que le toca pitar, porque va a pitar un partido entre dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil y pita con miedo o prevenido, sugestionado, así va a ser muy difícil. No vamos a crecer nunca”.

Concluyó: “El chicharroncito ahora nos lo pasa ahora él a nosotros por pitar un penal que no existe, por meternos en nuestra propia área a punta de faltas y porque los propios jugadores del equipo que ganó, ellos decían que se metieran al área y se tiraran. Son demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto. No me quiero excusar, perdimos. Venimos de dos derrotas duras, una situación muy compleja de la que me hago cargo, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido. Le pasó a Bucaramanga y ahora a nosotros. ¿A quién más le va a pasar? No puede ser que estas situaciones pasen”.