Millonarios avanza en la reestructuración de su plantilla de cara a la temporada 2026, un año en el que el club espera recuperar protagonismo tras quedar por fuera de los cuadrangulares semifinales. Con la necesidad de elevar su nivel competitivo, las directivas trabajan en la identificación de nombres capaces de aportar jerarquía, proyección y desequilibrio al proyecto deportivo liderado por Hernán Torres.

Tras la salida de Bruno Sávio, Millonarios moverá el cupo de extranjeros

En el marco de este proceso, el equipo confirmó la salida del brasileño Bruno Sávio, quien rescindió su contrato —vigente hasta junio de 2026— por mutuo acuerdo. Su adaptación no fue la esperada y, tras conversaciones con la dirigencia y el nuevo director deportivo, se decidió finalizar su vínculo.

“Millonarios FC informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio”, señaló el club en un comunicado en el que también agradeció su paso por la institución. Sávio había llegado como refuerzo para el segundo semestre de 2025, pero su rendimiento no logró consolidarse en el Fútbol Profesional Colombiano.

Con su salida, el cuadro capitalino libera un cupo extranjero clave para explorar alternativas internacionales, especialmente en el mediocampo creativo, una de las zonas que más requiere variantes para 2026.

Alex Luna, crack argentino que gusta mucho en el Azul

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el del argentino Alex Luna, volante ofensivo de 21 años perteneciente a Instituto de Córdoba. La información fue revelada por Radio Sucesos, medio cordobés que aseguró que el jugador está en la carpeta de Millonarios.

Luna registra 34 partidos, 8 goles y 5 asistencias en la actual temporada, consolidándose como un mediocampista dinámico, talentoso y con alta capacidad para generar juego entre líneas. Su perfil encaja de lleno con lo que Millonarios busca: proyección, creatividad y aporte inmediato en la generación ofensiva.

#Instituto | INTERÉS DESDE COLOMBIA🇨🇴 💎MILLONARIOS de Bogotá tendría en carpeta a ALEX LUNA 🔟 El jugador pertenece a Atlético Rafaela, pero La Gloria tiene una opción de compra a ejecutar en diciembre ℹ️@nacho_ben97 en SUCESOS DEPORTIVOS pic.twitter.com/DggmXe02oR — Radio Sucesos (@RadioSucesos) November 25, 2025

Luna sería el reemplazo natural de Sávio para 2026

La salida de Bruno Sávio abre la necesidad de incorporar un volante con desequilibrio y claridad en ataque, y en ese panorama, Alex Luna aparece como una alternativa idónea. Su posible llegada sería vista como una apuesta por juventud y evolución, alineada con el enfoque del nuevo proyecto deportivo.

El cupo extranjero disponible y la urgencia de reforzar la zona creativa hacen que Millonarios pueda avanzar en diálogos y evaluaciones durante las próximas semanas. El jugador, por su estilo y presente futbolístico, encaja perfectamente en lo que el club pretende construir para la próxima temporada.

Reestructuración en marcha en el conjunto embajador

Millonarios ya oficializó a Carlos Darwin Quintero como su primer fichaje para 2026 y espera concretar la llegada de Mateo García como segunda incorporación. La eventual contratación de Alex Luna representaría un movimiento significativo para robustecer la zona de creación, una de las más cuestionadas del último semestre.

Con la ventana de transferencias abierta y una hoja de ruta clara, Millonarios continúa armando una nómina competitiva que le permita volver a pelear por los primeros lugares de la Liga BetPlay 2026-I, reforzando cada línea con la intención de recuperar el protagonismo que lo caracteriza.