La tarde bogotana de sábado, en pleno festejo de San Valentín, tendrá un tinte completamente azul en el estadio El Campín. Millonarios vuelve a casa con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria en la Liga BetPlay 2026 el pasado miércoles, resultado que muchos esperan marque el despegue definitivo de un equipo que inició el semestre con altibajos y cambio de entrenador incluido. La ilusión se reenciende en la hinchada embajadora, que confía en que esta jornada 7 sea el punto de partida para una racha positiva.

Millonarios vs Llaneros: canales de Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Millonarios FC vs Llaneros FC

Millonarios FC vs Llaneros FC Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Sábado 14 de febrero de 2026 Hora: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 7)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 7) Árbitro: Alejandro Moncada

Alejandro Moncada Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios quiere meterse en el grupo de los ocho

El triunfo frente a Águilas Doradas no solo significó los primeros tres puntos del año para el conjunto capitalino, sino también un golpe anímico clave para acercarse a los puestos de clasificación. La distancia con el octavo es mínima y, justamente, Llaneros ocupa esa zona, lo que convierte el duelo en un enfrentamiento directo por la tabla.

Bajo la conducción de Fabián Bustos, el equipo sumó un empate y una victoria que cambiaron el ambiente en el camerino. El técnico argentino destacó la actitud y la entrega del grupo, aunque dejó claro que busca mayor contundencia en el último tercio. La intención es que Millonarios no solo gane, sino que imponga condiciones y genere más situaciones de gol.

Falcao ilusiona y Llaneros no se achica

Uno de los focos estará puesto en Radamel Falcao García, autor del tanto decisivo ante Águilas y candidato a repetir como inicialista. Su liderazgo y experiencia pueden ser determinantes en un equipo que todavía busca regularidad. También será especial el duelo para Juan José Ramírez, quien enfrentará a su exequipo en un contexto de alta exigencia.

Llaneros, pese a la reciente derrota ante Deportivo Pasto, mantiene un dato alentador como visitante: no ha perdido fuera de Villavicencio en lo que va del torneo, con dos triunfos y un empate. Además, el antecedente más reciente favorece al cuadro llanero, que venció 1-0 a Millonarios en julio de 2025, un recuerdo que añade tensión al compromiso.

Baja sensible: Darwin Quintero afuera por lesión

No todo es positivo en el entorno embajador. Carlos Darwin Quintero sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el último partido, diagnóstico confirmado tras exámenes médicos. El atacante ya inició su proceso de rehabilitación y su regreso dependerá de la evolución clínica.

La ausencia del delantero obliga al cuerpo técnico a reorganizar el frente ofensivo, en un momento donde cada punto resulta clave para consolidar la recuperación en la tabla.

Millonarios vs Llaneros: posibles formaciones

Millonarios FC:

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García.

Entrenador: Fabián Bustos.

Llaneros FC:

Miguel Ortega; Jimmy Medranda, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Léider Riascos; Kelvin Osorio, Marlon Sierra, Kevin Caicedo; Juan José Ramírez, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro.

Entrenador: José Luis García.