Millonarios suma una nueva preocupación en la Liga BetPlay 2026-1. El atacante Carlos Darwin Quintero, uno de los fichajes del equipo para la temporada, sufrió una lesión en el partido ante Águilas Doradas y quedó descartado para el siguiente compromiso frente a Llaneros. La noticia fue confirmada oficialmente por el club y se convierte en otro contratiempo dentro de un semestre marcado por varias bajas.

El cuadro albiazul, que viene ajustando su plantel con el técnico Fabián Bustos tras un inicio irregular, pierde a un jugador importante en su rotación ofensiva. La situación se suma a otros casos recientes en el equipo, evidenciando un semestre en el que las lesiones han tenido impacto en la planificación deportiva.

Qué lesión sufrió Carlos Darwin Quintero en Millonarios

La información oficial de Millonarios fue clara sobre el diagnóstico. El club comunicó que el futbolista sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el partido ante Águilas Doradas. La lesión fue confirmada mediante exámenes diagnósticos posteriores al compromiso.

El comunicado también explicó que el jugador ya inició su proceso de rehabilitación y que el tiempo de incapacidad dependerá de la evolución médica. Es decir, no se estableció una fecha exacta para su regreso, ya que este tipo de lesiones requiere seguimiento constante para evitar recaídas.

Un esguince en el ligamento colateral medial puede implicar semanas de recuperación, dependiendo del grado de la lesión. Por eso, el cuerpo técnico deberá planificar sin el atacante en el corto plazo.

Cuántos partidos se ha perdido Carlos Darwin Quintero en 2026

El duelo ante Llaneros será el segundo partido que Carlos Darwin Quintero se pierde en siete fechas del campeonato. La primera ausencia se dio en el compromiso ante Junior, cuando el futbolista presentó un cuadro febril que lo dejó fuera de la convocatoria.

Hasta el momento, Quintero suma 5 partidos disputados en la Liga BetPlay 2026-1, sin goles ni asistencias. Aunque todavía no ha registrado cifras ofensivas, su aporte en generación de juego y experiencia ha sido valorado dentro del plantel.

Su llegada al club generó expectativa entre la afición albiazul, que esperaba verlo como una pieza clave en el ataque junto a jugadores como Radamel Falcao García, Leo Castro y Rodrigo Contreras. La lesión retrasa ese proceso de consolidación.

Carlos Darwin Quintero y su rol en Millonarios 2026

Carlos Darwin Quintero fue uno de los fichajes confirmados por Millonarios para la temporada 2026. Firmó contrato por un año y llegó con el objetivo de aportar creatividad, desequilibrio y experiencia en el frente ofensivo.

El atacante ha sido utilizado en diferentes posiciones en el esquema del equipo. Su capacidad para moverse entre líneas y generar juego en el último tercio del campo era una de las apuestas del cuerpo técnico.

Sin embargo, las interrupciones por salud han limitado su continuidad. Primero el cuadro febril ante Junior y ahora la lesión de rodilla frenan su ritmo competitivo en el inicio del campeonato.

Las otras lesiones en Millonarios durante el semestre

La baja de Carlos Darwin Quintero es la cuarta que sufre Millonarios en el semestre, confirmando una tendencia que preocupa en el entorno del club. Antes del caso del atacante, el equipo ya había tenido otras situaciones médicas importantes.

Guillermo De Amores sufrió una lesión en el sóleo que lo dejó fuera de varios compromisos. El arquero uruguayo ya logró recuperarse y volvió a la convocatoria, siendo hasta ahora el único de los lesionados que ha regresado a la actividad.

David Mackálister Silva presentó molestias en los aductores, al igual que Álex Moreno Paz. Ambos futbolistas se perdieron partidos clave y siguen en seguimiento médico para determinar su regreso.

Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a ajustar constantemente la nómina y a dar minutos a jugadores jóvenes o de rotación. En un torneo corto como la Liga BetPlay, la disponibilidad del plantel es un factor determinante.

Cómo afecta la lesión de Quintero al equipo de Fabián Bustos

La ausencia de Carlos Darwin Quintero reduce las alternativas ofensivas del equipo en un momento en el que Millonarios busca consolidar el proyecto de Fabián Bustos. El entrenador ha insistido en la importancia de encontrar sociedades en ataque y mejorar la generación de juego.

Sin Quintero, el DT deberá reorganizar el esquema ofensivo. Jugadores como Mateo García, Julián Angulo o incluso Rodrigo Ureña pueden asumir mayor protagonismo en la creación de juego, dependiendo del planteamiento táctico.

Además, la baja llega justo cuando el equipo intenta estabilizar su rendimiento tras un inicio complicado. Millonarios viene de conseguir su primer triunfo del semestre ante Águilas Doradas, con gol de Falcao, y busca mantener esa recuperación en la tabla.

Qué sigue para Carlos Darwin Quintero en Millonarios

El club informó que el jugador ya está en rehabilitación, un paso clave para su recuperación. El tiempo de incapacidad dependerá de la evolución médica, por lo que su regreso podría variar entre semanas según la respuesta del ligamento afectado.

La prioridad será evitar recaídas y garantizar que el atacante vuelva en plenitud física. Millonarios necesita recuperar a uno de sus fichajes para fortalecer la competencia interna y ampliar las opciones ofensivas.

En un semestre donde el equipo también analiza la posibilidad de un último fichaje, cada lesión influye en la planificación. La recuperación de Carlos Darwin Quintero será un aspecto clave para el desarrollo del proyecto albiazul en la Liga BetPlay 2026.