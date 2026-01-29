La destitución de Hernán Torres Oliveros activó de inmediato el plan de contingencia en Millonarios FC. A menos de 24 horas de su salida, la dirigencia del club Embajador ya tomó una decisión de fondo: el próximo director técnico será extranjero. La determinación responde a una lectura interna que venía madurándose desde semanas atrás, ante la irregularidad de resultados y la necesidad de un cambio estructural en la ideología futbolística del equipo.

El gerente deportivo, Ariel Michaloutsos, había empezado a analizar perfiles con antelación, consciente de que el ciclo de Torres podía agotarse en cualquier momento. Tras intensas reuniones con Gustavo Serpa y Enrique Camacho, el consenso fue claro: Millonarios necesita una renovación profunda tras siete años consecutivos con entrenadores colombianos al mando.

En ese contexto, tres nombres extranjeros toman fuerza en el entorno azul y comienzan a marcar la hoja de ruta para el nuevo proyecto deportivo.

Ariel Holan, la carta que más fuerza toma en Millonarios

Dentro de la interna del club, Ariel Holan aparece hoy como la opción que más consenso genera. El entrenador argentino de 65 años es un nombre que gusta desde hace más de un año en Millonarios, pero que hasta ahora no había podido ser abordado con seriedad debido a sus compromisos laborales.

La situación cambió recientemente. Holan dejó su cargo en Rosario Central hace mes y medio y se encuentra libre, abierto a escuchar propuestas y dispuesto a iniciar una negociación formal. Desde el entorno del club se confirmó que ya hubo contactos serios, lo que posiciona su candidatura en el primer lugar.

Su trayectoria respalda ese interés. En Argentina dirigió a Defensa y Justicia, Banfield, Independiente y Rosario Central, logrando títulos con Independiente. En el exterior estuvo al frente de Santos de Brasil, Barcelona de Guayaquil, León de México y Universidad Católica, conquistando campeonatos en los dos últimos.

Por experiencia, metodología y capacidad para liderar procesos exigentes, Ariel Enrique Holan es hoy el nombre que más gana fuerza para convertirse en el nuevo DT de Millonarios.

Gustavo Álvarez, el perfil que seduce por idea de juego

Aunque Holan lidera la carrera, no hay unanimidad absoluta en la mesa directiva. Un sector importante de la dirigencia se inclina con fuerza por Gustavo Álvarez, también argentino, quien recientemente quedó libre tras su salida de la Universidad de Chile.

Álvarez, de 53 años, construyó su carrera en equipos de menor perfil en Argentina y Perú, antes de consolidarse en Chile. Sus dos últimos años al frente de la “U” fueron valorados positivamente, tanto por resultados como por su capacidad para manejar contextos de alta presión, un punto clave pensando en el entorno de Millonarios.

Desde lo metodológico, su propuesta de juego incluso gusta más que la de Holan a algunos directivos. En las próximas horas, Millonarios planea contactarlo directamente para conocer sus pretensiones económicas y, sobre todo, su disposición real para asumir un proyecto como el del club capitalino.

La principal dificultad es la alta demanda que tiene Álvarez en este momento. Su nombre ha despertado interés en varios clubes de Sudamérica, lo que podría complicar las negociaciones y acelerar los tiempos de decisión.

Rafael Dudamel, una opción que corre desde atrás

El tercer nombre en carpeta es el de Rafael Dudamel, venezolano de 53 años con una relación profunda con el fútbol colombiano. Su perfil es ampliamente conocido y respetado en el país, tanto por su pasado como jugador como por su trayectoria como entrenador.

Dudamel fue arquero de Millonarios en 2001 y fue pieza clave en la obtención de la Copa Merconorte. Como DT, dirigió a la Selección de Venezuela y pasó por ligas como Brasil, Chile y México. En Colombia fue campeón con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, y su último paso fue por Deportivo Pereira, donde su salida estuvo marcada por problemas financieros e incumplimientos contractuales del club.

Pese a su recorrido, en Millonarios su nombre aparece un escalón por debajo de Holan y Álvarez. Internamente valoran su profesionalismo y experiencia, pero existen dudas respecto a si su idea de juego es la más adecuada para liderar el cambio que busca la institución.

En ese sentido, si se activan conversaciones formales con Dudamel, sería una señal de que las opciones A y B no prosperaron.

El regreso a un DT extranjero tras siete años

La decisión de apostar por un entrenador extranjero marca un quiebre en la política reciente de Millonarios. El último técnico foráneo del club fue Miguel Ángel Russo, quien dejó su cargo en diciembre de 2018. Desde entonces, el equipo estuvo bajo el mando de entrenadores colombianos como Jorge Luis Pinto, Alberto Gamero, David González y Hernán Torres Oliveros.

Ahora, el club busca un giro total: nueva ideología, nueva metodología y un liderazgo capaz de sacudir un proyecto que viene golpeado por resultados, presión de la hinchada y una necesidad urgente de recomposición deportiva.

Las próximas horas serán determinantes. Millonarios ya eligió el camino; resta definir quién será el hombre que tome el timón en uno de los momentos más sensibles del club en los últimos años.