En la antesala de un partido decisivo en la Liga BetPlay 2025-II, Millonarios incluyó una cara nueva en su lista de convocados: Santiago Castrillón, un juvenil de 18 años que ha venido destacándose en las divisiones menores del club.

El equipo dirigido por Hernán Torres enfrentará a Atlético Bucaramanga por la Fecha 16 de la Liga BetPlay (martes 21 de octubre, 6:00 p.m. en el Campín), en uno de los cinco partidos restantes que tiene en el calendario de la fase de Todos contra Todos. A 4 puntos de distancia respecto al octavo lugar, cada compromiso es una final y la inclusión de nuevas piezas es una señal clara de que el DT busca variantes y frescura en el ataque.

Perfil de Santiago Castrillón, el canterano que podría debutar en Millonarios

Santiago Castrillón nació en Bucaramanga y tiene 18 años. Es un futbolista que se desempeña como volante ofensivo, aunque también puede cumplir funciones como mediapunta o extremo. Desde sus primeros pasos en el fútbol base mostró un perfil técnico y desequilibrante, que lo ha llevado a ser considerado uno de los talentos con más proyección en la cantera de Millonarios.

Su posición natural es la de “10 clásico”: un jugador con buena visión de juego, regate en corto, inteligencia para filtrar pases y facilidad para asociarse con los delanteros.

Su camino en el fútbol antes de Millonarios

Antes de llegar al club bogotano, Santiago Castrillón se formó en varios equipos de su región natal, Santander. Hizo parte de Guayos FC, Edinson “La Pulga” Pinzón y Águilas FC, tres instituciones reconocidas en el desarrollo de talentos en Bucaramanga y su área metropolitana.

En 2021 se integró a las divisiones menores de Millonarios, donde ha tenido un crecimiento sostenido y ha pasado por varias categorías. Actualmente es el volante creativo de la Sub-20, donde ha sido figura en múltiples partidos y torneos juveniles nacionales.

Selección Bogotá y procesos formativos

Castrillón también ha sido convocado en varias ocasiones a procesos de Selección Bogotá, una vitrina importante para los futbolistas jóvenes del país. En estos espacios ha enfrentado a rivales de todo el país y ha sido observado por cuerpos técnicos profesionales, consolidando su desarrollo técnico y táctico.

Estos procesos le han dado experiencia en escenarios competitivos de alto nivel, lo que lo prepara para este salto al plantel profesional.

Lo que destaca Millonarios de Santiago Castrillón

En Millonarios, Santiago Castrillón es destacado por su inteligencia para leer el juego y su técnica depurada. Tiene buen primer control, regate en espacios reducidos y capacidad para generar ventajas en el último tercio de la cancha.

Es considerado un jugador con características diferentes a las que hoy tiene el equipo en ofensiva. Su perfil puede aportar creatividad en un momento en que Millonarios necesita soluciones para romper defensas cerradas y cambiar la dinámica de los partidos.

Su primera convocatoria en un momento decisivo de la Liga BetPlay

La convocatoria de Castrillón no llega en cualquier contexto. Millonarios vive un cierre de fase regular sin margen de error. Ocupa la casilla 16 en la tabla de posiciones con 17 puntos, a solo 4 del octavo lugar. Tiene cinco partidos para sumar la mayor cantidad posible de puntos y buscar la clasificación a cuadrangulares.

En ese escenario, Hernán Torres apuesta por incluir jóvenes talentos en la convocatoria para ampliar las opciones ofensivas. Para Castrillón, es una oportunidad inmejorable de mostrarse ante la hinchada en un partido que se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, un escenario que conoce bien por sus experiencias en torneos juveniles, pero que ahora vivirá desde otro rol: el del primer equipo.

Un nuevo talento de la cantera azul

En el añ en curso, Millonarios ha logrado consolidar un proceso de formación que incluye la presencia de varios canteranos en el equipo profesional: Beckham Castro, Luis Marimón, Samuel Martín, Álex Moreno Paz, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria y otros futbolistas que hoy hacen parte del plantel profesional. Santiago Castrillón podría ser el próximo en esa lista.

Su perfil técnico y su madurez futbolística lo han llevado a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico en un tramo clave de la temporada, lo que habla del concepto que tienen de él dentro del club.

Los partidos que le quedan a Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Para el equipo azul, cada fecha restante es una final. Después de Atlético Bucaramanga, deberá enfrentar a Independiente Santa Fe, Envigado Fútbol Club, Boyacá Chicó Fútbol Club y Once Caldas. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos para alcanzar la línea de clasificación y mantener viva la ilusión de jugar los cuadrangulares semifinales.

En medio de esa presión, la aparición de jugadores como Castrillón representa aire fresco para un plantel que necesita soluciones, variantes y energía joven para enfrentar los desafíos que vienen.