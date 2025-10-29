El Deportivo Independiente Medellín llega apenado ante su afición luego de la estruendosa goleada (5-2) sufrida el pasado domingo en el clásico antioqueño frente a Atlético Nacional. El Rojo de la Montaña buscará lavarse la cara ante su público frente a un Atlético Bucaramanga sorprendente y líder absoluto del torneo, dirigido por Leonel Álvarez, ídolo histórico del cuadro paisa.

Independiente Medellín vs Bucaramanga: Dónde Ver HOY EN VIVO por plataformas y TV

Partido: Medellín vs Bucaramanga

Medellín vs Bucaramanga Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

Miércoles 29 de octubre de 2025 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Diego Ruiz Casas

Diego Ruiz Casas Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

DIM, obligado a reaccionar ante su gente

No hubo mucho tiempo para procesar “el golpe emocional” de la derrota en el clásico paisa, ya que apenas tres días después el Medellín vuelve a tener una prueba de fuego. Dirigidos por Alejandro Restrepo, los rojos reciben al líder de la Liga, en un duelo que promete intensidad y alto voltaje futbolístico.

El Poderoso es el equipo con más goles a favor en el semestre, con 36 celebraciones, pero también uno de los más vulnerables en defensa, con 27 tantos encajados. La misión será clara: recomponer la imagen y demostrar jerarquía ante su público.

Bucaramanga, equilibrio y liderazgo con sello de Leonel Álvarez

El Atlético Bucaramanga arriba al Atanasio Girardot con la confianza del líder sólido que suma 34 puntos y mantiene un invicto de cuatro fechas. Bajo el mando de Leonel Álvarez, el cuadro santandereano ha mostrado un equilibrio notable: 13 goles en contra y 29 a favor, una combinación que explica su protagonismo en la tabla.

“Cada partido es como una final. Buscamos el punto invisible y al mismo tiempo seguir creciendo en la reclasificación”, afirmó el técnico Álvarez, destacando la ambición de su plantel.

Nóminas probables hoy en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín:

Washington Aguerre; Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Ménder García y Francisco Fydriszewski.

Director Técnico: Alejandro Restrepo

Atlético Bucaramanga:

Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Leonardo Flores, Neyder Moreno, Kevin Londoño, Fabián Sambueza; y Luciano Pons.

Director Técnico: Leonel Álvarez