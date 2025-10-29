El Deportivo Independiente Medellín llega apenado ante su afición luego de la estruendosa goleada (5-2) sufrida el pasado domingo en el clásico antioqueño frente a Atlético Nacional. El Rojo de la Montaña buscará lavarse la cara ante su público frente a un Atlético Bucaramanga sorprendente y líder absoluto del torneo, dirigido por Leonel Álvarez, ídolo histórico del cuadro paisa.
Independiente Medellín vs Bucaramanga: Dónde Ver HOY EN VIVO por plataformas y TV
- Partido: Medellín vs Bucaramanga
- Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025
- Hora: 6:10 p.m.
- Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Diego Ruiz Casas
- Televisión: Win + Fútbol
- Streaming: Win Play
DIM, obligado a reaccionar ante su gente
No hubo mucho tiempo para procesar “el golpe emocional” de la derrota en el clásico paisa, ya que apenas tres días después el Medellín vuelve a tener una prueba de fuego. Dirigidos por Alejandro Restrepo, los rojos reciben al líder de la Liga, en un duelo que promete intensidad y alto voltaje futbolístico.
El Poderoso es el equipo con más goles a favor en el semestre, con 36 celebraciones, pero también uno de los más vulnerables en defensa, con 27 tantos encajados. La misión será clara: recomponer la imagen y demostrar jerarquía ante su público.
Bucaramanga, equilibrio y liderazgo con sello de Leonel Álvarez
El Atlético Bucaramanga arriba al Atanasio Girardot con la confianza del líder sólido que suma 34 puntos y mantiene un invicto de cuatro fechas. Bajo el mando de Leonel Álvarez, el cuadro santandereano ha mostrado un equilibrio notable: 13 goles en contra y 29 a favor, una combinación que explica su protagonismo en la tabla.
“Cada partido es como una final. Buscamos el punto invisible y al mismo tiempo seguir creciendo en la reclasificación”, afirmó el técnico Álvarez, destacando la ambición de su plantel.
Nóminas probables hoy en el Atanasio Girardot
Independiente Medellín:
Washington Aguerre; Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Ménder García y Francisco Fydriszewski.
Director Técnico: Alejandro Restrepo
Atlético Bucaramanga:
Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Leonardo Flores, Neyder Moreno, Kevin Londoño, Fabián Sambueza; y Luciano Pons.
Director Técnico: Leonel Álvarez