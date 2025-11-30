El proyecto deportivo del Atlético Bucaramanga vuelve a tomar impulso con una noticia que entusiasma a la hinchada: existe un principio de acuerdo para asegurar la continuidad de Luciano Pons, uno de los delanteros más determinantes del Fútbol Profesional Colombiano en 2025. El goleador, figura clave en la campaña del cuadro santandereano, está cada vez más cerca de seguir vistiendo la camiseta ‘Leoparda’, aunque todavía quedan detalles contractuales por definir directamente con el jugador.

El acuerdo entre Bucaramanga y la U de Chile

El presidente Óscar Álvarez Júnior entregó la confirmación que los hinchas estaban esperando. El directivo explicó que las conversaciones con la Universidad de Chile ya dieron fruto y que solo resta ultimar temas con el atacante argentino. En diálogo con Vanguardia Liberal, Álvarez señaló que «con Luciano, y directamente con la U de Chile llevamos unos meses tratando de llegar a un acuerdo; ahora puedo confirmar que ya hay un acuerdo preliminar directamente entre los dos clubes y esperamos que la próxima semana podamos finiquitar todo para que Luciano estampe la firma de un nuevo contrato con nosotros».

Sin embargo, el dirigente también fue claro al advertir que el proceso no está completamente cerrado. En sus palabras, “no es así de sencillo, ya que a la hora de comprar o adquirir los derechos de un jugador entran muchos factores, el tema salarial del futbolista, por ejemplo, y el tema de sus condiciones contractuales; sin embargo, la tranquilidad para la gente del Atlético Bucaramanga es que se llegó a un acuerdo con la U de Chile y eso es un gran avance, ahora hace falta definir los detalles con Luciano, donde creemos no debe haber mayores inconvenientes”.

La institución santandereana, consciente del valor competitivo del delantero, considera su continuidad como una prioridad estratégica para fortalecer su nómina de cara a la temporada 2026.

Pons: un 2025 demoledor para un goleador de élite

Las cifras de Luciano Pons en 2025 hablan por sí solas. Su rendimiento lo posiciona como uno de los delanteros más efectivos del país, respaldado por una producción sobresaliente en cada torneo que disputó. El atacante acumula 17 goles en Liga BetPlay, 4 en Copa BetPlay y 3 en Copa Libertadores, alcanzando un total de 24 anotaciones en el año.

El último fin de semana volvió a ser protagonista. Su gol ante Fortaleza abrió el camino del triunfo (0-2) en Bogotá, una victoria determinante para mantener al Bucaramanga con vida en el Cuadrangular B. Además, con ese tanto se consolidó en la parte alta de la tabla de goleadores del segundo semestre con 12 anotaciones, quedando a solo un gol de Francisco Fydriszewski del Independiente Medellín.

Más allá de los números, Pons se ha ganado un lugar especial entre los hinchas por su entrega, sacrificio en la presión y aporte en el juego colectivo. Su capacidad para ser el primer defensor e influir en el juego aéreo propio refuerza aún más la importancia de su permanencia.

GOOOOOL DE BUCARAMANGA! 💛💚

🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆 El de siempre, Luciano Pons, le da la ventaja al Leopardo en Techo.pic.twitter.com/YPbbCjOGM2 — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) November 30, 2025

Así queda el panorama del Grupo B tras una jornada clave

La fecha del sábado 29 de noviembre movió por completo las aspiraciones del cuadrangular. En Ibagué, Deportes Tolima superó 1-0 a Independiente Santa Fe con un tanto agónico de Adrián Parra, victoria que afianzó al conjunto tolimense en la primera posición. Minutos después, el triunfo del Bucaramanga en Bogotá ante Fortaleza confirmó que la lucha por el cupo a la gran final será un mano a mano entre santandereanos y pijaos.

Tabla de posiciones – Grupo B (4 fechas jugadas)

Deportes Tolima – 10 puntos Atlético Bucaramanga – 7 puntos Independiente Santa Fe – 3 puntos Fortaleza CEIF – 3 puntos

Con este panorama, solo Tolima y Bucaramanga mantienen opciones matemáticas de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025-II.

Cuadrangulares Liga BetPlay: 5ta jornada para alquilar balcón

La penúltima fecha será decisiva en las aspiraciones del Bucaramanga. Los duelos quedaron programados así:

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Estadio: Américo Montanini

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: Por definir

Estadio: Américo Montanini Fecha: Miércoles 3 de diciembre Hora: Por definir Fortaleza CEIF vs. Independiente Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: Por definir

El cuadro santandereano deberá firmar un partido perfecto en su casa para mantenerse en carrera. Un triunfo lo dejaría con opciones hasta la última fecha, dependiendo del resultado que logren los pijaos en el cierre del cuadrangular.

La ilusión está intacta y la noticia sobre el principio de acuerdo con Pons le añade un impulso emocional al equipo y a la hinchada, que sueña con cerrar el año peleando por la gloria y asegurando a su goleador para la próxima temporada.