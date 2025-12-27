El futuro de Luciano Pons es uno de los temas que más expectativa genera en el mercado de fichajes del fútbol colombiano de cara a la temporada 2026. Tras un 2025 de alto impacto con Atlético Bucaramanga, el delantero argentino quedó en el centro de múltiples versiones, intereses y especulaciones. Sin embargo, el propio jugador decidió tomar la palabra y aclarar el escenario actual.

Sus declaraciones, dadas en una entrevista con Win Sports, dejaron un mensaje claro: no ha firmado su renovación y, aunque su prioridad es continuar en Bucaramanga, la situación contractual todavía no está cerrada. Ese matiz es clave para entender por qué su nombre sigue siendo protagonista del mercado y por qué el desenlace aún no está definido.

El 2025 de Luciano Pons en Atlético Bucaramanga

Luciano Pons fue una de las grandes figuras del fútbol colombiano durante 2025. Con la camiseta de Atlético Bucaramanga, el atacante argentino se consolidó como referente ofensivo y goleador del equipo, mostrando regularidad, jerarquía y un peso determinante en el área rival.

Marcó 24 goles en 51 partidos. Anotó en Libertadores (3), Liga BetPlay (18) y Copa BetPlay (3). Su rendimiento lo ubicó rápidamente en la conversación de los mejores delanteros del campeonato. Goles en momentos clave, presencia constante y una adaptación inmediata al fútbol colombiano hicieron que Bucaramanga quisiera asegurar su continuidad y que otros clubes empezaran a mirar su situación con atención.

Las declaraciones que reactivan la expectativa con el futuro de Luciano Pons

En medio de los rumores, Luciano Pons decidió aclarar públicamente su situación. En diálogo con Win Sports, el delantero fue directo y dejó frases que marcaron el tono del momento:

“Aún no he firmado mi renovación, hasta hace unos días supe que todo iba bien para continuar con el Bucaramanga. Mi prioridad es continuar en este club que apostó por mí cuando muchos no creían. Ojalá se pueda dar mi continuidad”.

Estas palabras tienen dos lecturas fundamentales. Por un lado, confirman el deseo del jugador de seguir en Bucaramanga. Por otro, dejan claro que no existe todavía un acuerdo firmado, lo que mantiene abierta cualquier posibilidad hasta que la situación se defina formalmente.

Luciano Pons para 2026: prioridad clara, pero sin contrato cerrado

El mensaje de Pons fue cuidadoso y honesto. Reconoció el respaldo que recibió de Bucaramanga cuando llegó al club y expresó su gratitud por esa confianza. Ese factor emocional pesa y explica por qué su prioridad es seguir vistiendo la camiseta leoparda.

Sin embargo, también dejó una verdad contundente: no hay renovación firmada. En el fútbol profesional, esa diferencia es determinante. Mientras no exista un contrato sellado, el futuro del jugador sigue siendo un escenario abierto, sujeto a negociaciones, tiempos y condiciones que aún se están discutiendo. Esta situación es la que mantiene viva la expectativa y evita que el tema se cierre de manera definitiva.

Bucaramanga quiere retenerlo, pero el mercado observa

Desde Atlético Bucaramanga, la intención de retener a Luciano Pons ha sido clara. El club sabe que se trata de un delantero determinante, difícil de reemplazar y con impacto directo en el rendimiento del equipo. Por eso, las conversaciones para su continuidad avanzaron y, según el propio jugador, “todo iba bien” hasta hace pocos días.

No obstante, el hecho de que aún no esté firmado el acuerdo deja una ventana abierta para que otros clubes sigan atentos. Pons es un goleador probado, con experiencia reciente y en plena vigencia, un perfil que siempre genera interés cuando el mercado entra en ebullición.

Expectativa total hasta que llegue la firma

Mientras no haya anuncio oficial, el futuro de Luciano Pons seguirá siendo tema de conversación. Las declaraciones del delantero aportaron claridad, pero no cerraron el capítulo. Confirmaron su prioridad, su agradecimiento y su deseo, pero también dejaron constancia de que todo sigue dependiendo de que se concrete la renovación.

El mercado de fichajes se mueve con tiempos propios y, en este caso, la expectativa se mantendrá hasta que llegue la firma que defina el rumbo. Bucaramanga tiene la ventaja emocional y deportiva, pero el fútbol rara vez se escribe en una sola línea. Por ahora, la única certeza es la que dejó el propio Pons: no ha firmado nada, su prioridad es seguir, y el desenlace aún está por escribirse.