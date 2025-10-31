La ciudad de Villavicencio vive un ambiente de fiesta como pocas veces antes. Esta noche, el Atlético Nacional, el club más laureado de Colombia, visita por primera vez el remodelado estadio Municipal Rey Pelé para enfrentarse a Llaneros FC en un partido histórico.

El duelo promete emociones fuertes: para el equipo local es una oportunidad dorada de meterse en los Cuadrangulares semifinales, mientras que el cuadro antioqueño busca asegurar una posición de privilegio en la tabla. Con boletería agotada y una expectativa total, el ambiente está listo para una noche inolvidable en la capital del Meta.

Llaneros vs Nacional: Dónde Ver HOY por señal abierta y transmisiones Streaming

Partido: Llaneros FC vs Atlético Nacional

Llaneros FC vs Atlético Nacional Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025

Jueves 30 de octubre de 2025 Hora: 8:20 p.m.

8:20 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 18 Estadio: Rey Pelé de Villavicencio

Rey Pelé de Villavicencio Árbitro: Luis Matorel Martínez

Luis Matorel Martínez Televisión: Win Sports básico y Win + Fútbol

Win Sports básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Atlético Nacional busca seguir en la cima del campeonato

El equipo verdolaga, dirigido por Diego Arias, llega inspirado tras golear 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa. Con esa victoria, Nacional aseguró su clasificación a los Cuadrangulares y se mantiene en la pelea directa por el liderato. Con 31 puntos en la tabla, el conjunto antioqueño no se guarda nada y viajó a Villavicencio con su nómina estelar.

El objetivo es claro: mantener la racha positiva, sumar tres puntos más y llegar con ventaja deportiva a la fase final del torneo. Nacional confía en su poder ofensivo y en la experiencia de sus figuras para manejar un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Llaneros y la ilusión de un golpe histórico en Villavicencio

El conjunto llanero sabe que tiene ante sí la oportunidad más grande de su historia reciente. Luego de caer frente a Atlético Bucaramanga y salir del grupo de los ocho, el equipo del Meta necesita ganar sí o sí para volver a zona de clasificación.

Bajo la dirección de su cuerpo técnico, Llaneros ha demostrado ser un equipo combativo, con buena dinámica ofensiva y fuerte presencia local. Vencer al gigante verde no solo lo acercaría a los Cuadrangulares, sino que marcaría un hito para la afición de Villavicencio, que agotó la boletería con más de veinte días de anticipación.

Fiesta total y máxima seguridad en el estadio Rey Pelé

El estadio Bello Horizonte “Rey Pelé” será el epicentro del fútbol colombiano esta noche. La administración local confirmó un operativo especial de seguridad y logística para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Tribuna Oriental: exclusiva para hinchas de Llaneros.

exclusiva para hinchas de Llaneros. Tribuna Sur: destinada al público local, con un pequeño sector para visitantes.

destinada al público local, con un pequeño sector para visitantes. Tribuna Norte: exclusiva para los seguidores de Atlético Nacional.

exclusiva para los seguidores de Atlético Nacional. Tribuna Occidental: zona mixta para ambas aficiones.

La Policía Nacional desplegará unidades dentro y fuera del escenario junto con personal logístico y de primeros auxilios. Se recomienda llegar temprano, portar documento de identidad y evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Villavicencio vibra con un partido que trasciende lo deportivo: un verdadero evento social y cultural donde la pasión por el fútbol une a toda la región.