El momento de Atlético Bucaramanga es delicado y la derrota reciente terminó por dejar al descubierto todas las tensiones que rodean al equipo. Tras caer ante Independiente Santa Fe, el técnico Leonel Álvarez no evadió la situación y, con total franqueza, dejó clara su postura sobre la continuidad en el cargo.

Visiblemente golpeado por el resultado, el entrenador antioqueño sorprendió con una declaración directa que rápidamente generó eco:

“Me pude haber ido antes, pero dije NO; y lo hice porque me gusta respetar los contratos y acá quiero cumplir mi contrato. Los directivos, cuando quieran, pueden hablar conmigo y ellos toman las decisiones, pero si ellos desean que continúe, de mi parte acá me quedaría mucho más tiempo”.

Con estas palabras, Leonel Álvarez dejó en evidencia que su futuro no depende exclusivamente de él, sino de la dirigencia, aunque su intención es permanecer.

Resultados que encendieron las alarmas

El presente de Bucaramanga está lejos de ser el esperado. El equipo atraviesa una racha negativa que ya impacta directamente en la tabla:

Cuatro partidos sin ganar

Dos empates

Dos derrotas consecutivas (ante Junior y Santa Fe)

Este bajón sacó al equipo del grupo de los ocho, encendiendo la preocupación tanto en la hinchada como en el entorno del club.

A pesar del contexto, el mensaje del entrenador apunta a la resistencia competitiva:

“Conocemos nuestra situación, pero por delante nos quedan todavía muchos juegos para clasificarnos y hasta el último partido peleáremos por ello. Ahora nos jugamos una final contra América y de ninguna manera vamos a perder de vista nuestro objetivo y nuestro norte”.

La mirada está puesta en reaccionar rápido, con la convicción de que aún hay margen para corregir.

Inconformidad con el entorno y defensa del proceso

Más allá de lo estrictamente deportivo, Leonel Álvarez también dejó ver su incomodidad frente a las críticas que han surgido en las últimas semanas.

El técnico defendió su trabajo y pidió una lectura más equilibrada del proceso:

“Mire, le soy sincero; el cariño que uno le tiene al equipo y a la ciudad es grande; y vuelvo y reitero, acá me quedaría mucho tiempo; pero también me gustaría que aprendamos a valorar lo que se ha conseguido y lo que hay. Entiendo perfectamente que mucha gente está molesta, pero no estamos eliminados ni mucho menos; vamos a seguir luchando por la clasificación”.

Sus declaraciones reflejan un intento por bajar la presión externa y sostener la confianza en el proyecto deportivo.

🚨 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗘𝗟 Á𝗟𝗩𝗔𝗥𝗘𝗭 «Me pude haber ido antes y dije NO, yo cumplo el contrato; si ellos quieren pueden dialogar conmigo y le aumentamos a los años de estar acá»

«Todo está en los directivos, ellos toman la decisión pero yo voy a muerte con ellos» 🐆 pic.twitter.com/50Urw8dRvX — 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) March 28, 2026

Respaldo total al grupo en medio de la crisis

En un escenario adverso, el entrenador optó por cerrar filas con sus jugadores. Para Leonel Álvarez, la actitud del plantel es el principal argumento para creer en la recuperación.

“Mientras estos muchachos se maten en la cancha como se matan todos los días, yo estoy tranquilo porque sé que tengo materia prima buena para salir de este mal momento. Mañana madrugamos a recuperar a los jugadores físicamente y a seguir trabajando; esto es de darle todos los días”.

El mensaje es claro: el compromiso del grupo sigue intacto y será la base para salir del bache.

Santa Fe golpeó en los momentos clave

El partido en el estadio Américo Montanini dejó a Bucaramanga sin respuestas en momentos determinantes. Independiente Santa Fe supo aprovechar sus oportunidades y se llevó el triunfo 1-2.

Luis Palacios abrió el marcador

abrió el marcador Aldair Zárate empató parcialmente

empató parcialmente Hugo Rodallega selló la victoria visitante

El resultado profundiza la crisis y obliga al equipo a reaccionar de inmediato si quiere mantenerse en la pelea.

Un futuro abierto, pero con postura firme

El escenario en Atlético Bucaramanga es claro: los resultados mandan y el margen de error se reduce partido a partido.

En medio de esa presión, Leonel Álvarez dejó dos mensajes contundentes:

Quiere cumplir su contrato

Está dispuesto a continuar si el club así lo decide

La decisión final está en manos de la dirigencia, pero mientras tanto, el técnico se aferra a su idea, a su grupo y a la convicción de que todavía hay tiempo para cambiar la historia.