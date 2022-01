Las disculpas de Falcao al ahora arquero de Deportes Tolima

A mediados de octubre, por la Eliminatoria, se dio el cruce entre Falcao y Alexander Domínguez que terminó con las disculpas del Tigre.

¿Qué pasó ese día? Sobre el minuto 90+9 se dio el gol de Yerry Mina. En ese momento Falcao era uno más de los hombres de la Selección Colombia ubicados en posición de ataque. Estaba cerca del arquero y al ver que el balón ingresó en la portería vino el gesto que sorprendió a más de uno.

¡Falcao gritó la anotación en la cara del arquero!

En el camino a reunirse con todo el grupo de colombianos que estaban festejando, Falcao pasó frente a Alexander Domínguez y al hacerlo dio un salto gritando el gol en frente suyo. Una curiosidad y un gesto que el ecuatoriano devolvió al poco tiempo. Es que, recordemos, ese gol no fue válido. Hubo llamado del VAR y cambio en la decisión del árbitro. Entonces todo terminó 0-0.

Varios meses después Alexander Domínguez, hoy en día arquero de Deportes Tolima, habló públicamente de lo sucedido ese momento. En entrevista en el VBAR (Caracol Radio), dijo: “Sí (me gritó el gol), pero especularon mucho como que era malo. La verdad es que yo lo admiro mucho, como se lo dije a él personalmente. Siempre lo he admirado, me ha parecido un extraordinario jugador. Todos los compañeros que he tenido de la selección Colombia, Edwin Cardona, Dorlan Pabón, Yimmi Chará, me dicen que Falcao, como persona, es extraordinario”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Cuando me gritó el gol me acerqué y le dije que no me gustó la actitud que tuvo. Yo sé que la euforia de él lo llevó a eso. Él me dijo que lo disculpara y que me entiende, sino que es su último Mundial y va a hacer todo lo posible para ir, por eso la euforia; quedó todo ahí y después me pidió disculpas. Yo le dije que no le estaba reclamando nada más, sino que es una persona que yo admiro de toda mi vida, que es muy respetada en Colombia, y que me grite el gol de esa manera. Somos profesionales. Y si hubiera pasado a favor mío, yo no sería capaz de hacérselo a él. Me entendió y quedó ahí”.