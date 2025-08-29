Una noche de viernes cargada de fútbol se vivirá en Barranquilla cuando el Junior reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Llaneros FC. El cuadro Rojiblanco, actual líder de la Liga BetPlay, quiere seguir ratificando su poder ofensivo frente a un rival que ha sido una de las gratas sorpresas del campeonato. El choque promete intensidad: el local atacando con todo su arsenal y la visita apostando por un orden férreo y transiciones rápidas.
Canales TV: Dónde ver HOY Junior vs Llaneros
- Partido: Junior FC vs Llaneros de Villavicencio
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Hora: 6:00 p.m.
- Certamen: Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025
- Estadio: Metropolitano de Barranquilla
- Árbitro: Alejandro Moncada Sánchez (Antioquia)
- Televisión: Win Sports y Win + Fútbol
- Streaming: Win Play
Junior busca recuperar confianza en Liga
El Tiburón llega al compromiso tras un golpeado desempeño en sus últimos encuentros: derrota 3-0 frente a Millonarios y una victoria con dudas 2-0 ante Atlético FC en Copa BetPlay. A pesar de liderar la tabla con 17 puntos, las críticas se concentran en la irregularidad del equipo, tanto en defensa como en definición.
El técnico Alfredo Arias prepara variantes:
- Edwin Herrera ocuparía la banda derecha en reemplazo de Jhomier Guerrero.
- Carlos Esparragoza acompañaría a Guillermo Celis en la primera línea.
- En punta, Guillermo Paiva sería inicialista en lugar del “Titi” Rodríguez.
Más allá del resultado, lo que exige la hinchada es un triunfo convincente que ratifique el buen momento del líder del campeonato.
Llaneros, la sorpresa incómoda del torneo
El equipo de Villavicencio llega motivado, ubicado en el quinto lugar con 14 puntos y con un rendimiento que ha complicado a los grandes del FPC. Entre sus hazañas recientes destacan:
- Triunfo 1-0 sobre Millonarios en Bogotá.
- Goleada 3-0 al Deportivo Cali en Palmaseca.
- Empate sin goles ante América de Cali.
- Victoria 2-1 frente al Deportivo Pasto en la última jornada.
Además, Llaneros cuenta con viejos conocidos en la casa rojiblanca: Howell Mena, Carlos Sierra y Michael Rangel, este último recordado por sus polémicas declaraciones tras salir del Junior.
Junior vs Llaneros: datos y estadísticas claves
- Junior ganó sus tres partidos como local en la Liga BetPlay II-2025 y busca hilar su cuarto triunfo en el Metropolitano.
- Llaneros es uno de los equipos con más goles en los primeros cinco minutos de juego en 2025 (3 tantos).
- El equipo de Villavicencio no perdió en 4 de sus últimos 5 partidos como visitante (3V 1E).
- El Tiburón acumula 17 puntos tras ocho partidos, su mejor arranque desde el Apertura 2019, año en el que terminó campeón.
- Yimmi Chará lidera al equipo en asistencias (3) y pases clave para remate (10).
- Llaneros FC jugará por primera vez en su historia un partido oficial de Liga en el estadio Metropolitano de Barranquilla.