Una noche de viernes cargada de fútbol se vivirá en Barranquilla cuando el Junior reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Llaneros FC. El cuadro Rojiblanco, actual líder de la Liga BetPlay, quiere seguir ratificando su poder ofensivo frente a un rival que ha sido una de las gratas sorpresas del campeonato. El choque promete intensidad: el local atacando con todo su arsenal y la visita apostando por un orden férreo y transiciones rápidas.

Canales TV: Dónde ver HOY Junior vs Llaneros

Partido: Junior FC vs Llaneros de Villavicencio

Junior FC vs Llaneros de Villavicencio Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Certamen: Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025

Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025 Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Alejandro Moncada Sánchez (Antioquia)

Alejandro Moncada Sánchez (Antioquia) Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior busca recuperar confianza en Liga

El Tiburón llega al compromiso tras un golpeado desempeño en sus últimos encuentros: derrota 3-0 frente a Millonarios y una victoria con dudas 2-0 ante Atlético FC en Copa BetPlay. A pesar de liderar la tabla con 17 puntos, las críticas se concentran en la irregularidad del equipo, tanto en defensa como en definición.

El técnico Alfredo Arias prepara variantes:

Edwin Herrera ocuparía la banda derecha en reemplazo de Jhomier Guerrero.

ocuparía la banda derecha en reemplazo de Jhomier Guerrero. Carlos Esparragoza acompañaría a Guillermo Celis en la primera línea.

acompañaría a en la primera línea. En punta, Guillermo Paiva sería inicialista en lugar del “Titi” Rodríguez.

Más allá del resultado, lo que exige la hinchada es un triunfo convincente que ratifique el buen momento del líder del campeonato.

Llaneros, la sorpresa incómoda del torneo

El equipo de Villavicencio llega motivado, ubicado en el quinto lugar con 14 puntos y con un rendimiento que ha complicado a los grandes del FPC. Entre sus hazañas recientes destacan:

Triunfo 1-0 sobre Millonarios en Bogotá .

. Goleada 3-0 al Deportivo Cali en Palmaseca.

en Palmaseca. Empate sin goles ante América de Cali .

. Victoria 2-1 frente al Deportivo Pasto en la última jornada.

Además, Llaneros cuenta con viejos conocidos en la casa rojiblanca: Howell Mena, Carlos Sierra y Michael Rangel, este último recordado por sus polémicas declaraciones tras salir del Junior.

Junior vs Llaneros: datos y estadísticas claves