Cuando todo parecía encaminado para que Junior de Barranquilla anunciara uno de los refuerzos más esperados del mercado, un problema ajeno a lo deportivo obligó a frenar en seco la operación. La llegada de Jannenson Sarmiento, uno de los volantes creativos más destacados del Fútbol Profesional Colombiano, quedó en pausa por un conflicto interno entre el jugador y su representante.

El acuerdo entre Junior FC y Unión Magdalena ya estaba prácticamente cerrado: el club barranquillero había aceptado comprar el 80 % de los derechos deportivos del mediocampista atlanticense. Sin embargo, cuando el futbolista se alistaba para viajar a Barranquilla y realizar los exámenes médicos, surgió un obstáculo inesperado que cambió el panorama.

Un conflicto de representación que cambió todo

El punto de quiebre se dio por la situación contractual entre Jannenson Sarmiento y su representante, Alejandro Comesaña. Aunque el volante llevaba tiempo siendo manejado por el empresario, desde hace más de un mes el jugador decidió romper la relación profesional y notificó tanto a su entorno como a los directivos de Unión Magdalena que Comesaña no debía participar en ninguna negociación futura.

Las razones de esta ruptura no se han hecho públicas, pero la decisión del jugador fue clara: quería manejar su futuro sin la intervención de su antiguo agente. Bajo ese escenario, el club samario analizó directamente con Sarmiento dos propuestas provenientes del fútbol chino, ambas descartadas por el mediocampista, quien priorizó seguir compitiendo en el FPC.

El deseo de Sarmiento siempre fue seguir en Colombia

Desde hace más de un año, Junior, América de Cali y Millonarios han mostrado interés real y sostenido por el volante creativo. Millonarios incluso estuvo cerca de cerrar un préstamo con opción de compra hace un año, pero la negociación se cayó a última hora por decisión del máximo accionista del Unión.

América también avanzó en dos oportunidades. El propio Sarmiento reconoció recientemente que el club vallecaucano estuvo muy cerca de ficharlo, aunque su prioridad siempre fue clara: dar un salto deportivo dentro del fútbol colombiano, convencido de que su ciclo en Unión Magdalena estaba cumplido.

Junior, el sueño personal del jugador

Para Jannenson Sarmiento, vestir la camiseta de Junior de Barranquilla no es un simple paso profesional. El mediocampista, nacido en Baranoa, Atlántico, es confeso hincha del club y existen registros de su etapa juvenil alentando desde las tribunas del estadio Metropolitano.

Ese vínculo emocional fue determinante para que el jugador aguardara pacientemente una oferta formal del campeón de Colombia, incluso rechazando propuestas del exterior. La oportunidad finalmente llegó gracias a la excelente relación histórica entre Fuad Char y Eduardo Dávila, dirigentes que han concretado múltiples negocios beneficiosos para ambas instituciones.

El reclamo que obligó a Junior a frenar todo

Cuando el fichaje parecía cuestión de horas, Alejandro Comesaña se comunicó con los directivos de Junior para advertir que aún contaba con documentos que lo acreditaban como apoderado del futbolista. Según su postura, exigía recibir la comisión correspondiente y, de no ser así, anunciaba acciones legales contra los clubes involucrados.

Ante este escenario, Junior decidió congelar temporalmente la operación. El club no quiso avanzar sin antes revisar a fondo la situación legal y explorar un camino de conciliación que evitara problemas futuros.

El periodista Felipe Sierra informó que, por ahora, el negocio está totalmente detenido, ya que el club barranquillero no quiere entrar en un conflicto jurídico con Comesaña. El contexto familiar también pesa: Alejandro es hijo de Julio Avelino Comesaña, una auténtica leyenda del Junior, con diez ciclos como entrenador y múltiples títulos en la institución.

Un fichaje prioritario pensando en la Copa Libertadores

Pese al freno, en Junior de Barranquilla no dan el tema por perdido. La dirigencia considera que Jannenson Sarmiento es una pieza estratégica para el proyecto 2026, especialmente teniendo en cuenta la participación en la Copa Libertadores.

En los últimos dos años, el volante ha sido uno de los jugadores más influyentes del campeonato colombiano, incluso defendiendo los colores de un club con menos recursos como Unión Magdalena. En Junior saben que dejar pasar esta oportunidad podría ser un error difícil de corregir más adelante.

Las próximas horas serán clave para intentar destrabar una operación que, desde lo futbolístico, está totalmente acordada, pero que hoy depende de resolver un delicado detalle fuera de la cancha.