Junior de Barranquilla cerró el 2025 con la conquista de su undécimo título de Liga en el Fútbol Profesional Colombiano. Lo logró con una campaña sólida, un plantel plagado de talento y bajo la conducción técnica del uruguayo Alfredo Arias. En la gran final del torneo, el equipo se impuso en ambos partidos a Deportes Tolima, sentenciando la serie con autoridad y agregando una nueva estrella a su escudo.

Es la séptima vez que el conjunto barranquillero se corona en torneos cortos, formato que rige desde el 2002. Esta vez, el título tuvo una carga especial: se logró tras vencer a rivales tradicionales en todas las etapas finales y con un grupo de figuras que marcaron diferencia desde el primer hasta el último partido del semestre.

La campaña de Junior en el Todos contra Todos de la Liga BetPlay

Junior fue protagonista desde la primera parte del torneo. En el Todos contra Todos, disputó 20 partidos y terminó en la quinta posición con 35 puntos. El equipo logró 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas, con un balance goleador positivo que reflejó su buen momento ofensivo.

A pesar de no liderar la fase regular, el equipo mostró regularidad, fortaleza en casa y una plantilla que comenzaba a funcionar cada vez mejor bajo las ideas tácticas de Alfredo Arias. Jugadores como Didier Moreno, José Enamorado, Guillermo Paiva y Mauro Silveira fueron determinantes para sostener el rendimiento competitivo de la escuadra.

Un cuadrangular de alto nivel superado con jerarquía

En la fase de cuadrangulares, Junior compartió grupo con tres grandes del fútbol colombiano: América de Cali, Atlético Nacional y el Independiente Medellín. El llamado “grupo de la muerte” exigía al máximo, pero el equipo respondió con contundencia.

Junior terminó como líder del cuadrangular con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y solo una derrota. Esa única caída llegó en la última fecha, cuando el equipo ya dependía también del resultado del otro compromiso. A pesar de haber perdido ante el DIM, Atlético Nacional no logró vencer a América de Cali, y con ello, el cuadro barranquillero selló su clasificación a la gran final.

Dos partidos perfectos de Junior en la final ante Tolima

El camino al título se definió con una llave de final ante Deportes Tolima, que llegó como ganador del otro cuadrangular. La ida se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Junior ofreció una exhibición de fútbol ofensivo y contundente. Con goles de José Enamorado (doblete) y Brayan Castrillón, los dirigidos por Arias se impusieron 3-0, dejando la serie prácticamente sentenciada.

En el juego de vuelta, disputado en Ibagué, Junior mantuvo la solidez y el orden. A pesar de la presión del rival y de jugar como visitante, supo controlar el desarrollo del partido. Otro gol de José Enamorado sentenció el 0-1 definitivo y el 4-0 global, firmando así una de las finales más dominantes en los últimos años del fútbol colombiano.

Los nombres clave de una campaña histórica para Junior de Barranquilla

Este título no se entiende sin la actuación destacada de múltiples protagonistas. Alfredo Arias supo construir un equipo sólido, equilibrado y ofensivo. Mauro Silveira fue figura bajo los tres palos, con atajadas determinantes en todas las fases del torneo. Didier Moreno aportó jerarquía, liderazgo y equilibrio en el mediocampo.

Yimmi Chará fue clave en momentos importantes, mientras que José Enamorado vivió el mejor semestre de su carrera, siendo el segundo goleador del equipo con 6 tantos, incluyendo dos en la final. También brillaron Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez con su experiencia, y Steven “Titi” Rodríguez, quien volvió a marcar desde la suplencia como en la mayoría de sus goles con Junior.

La estrella número 11 y la consolidación de Junior en torneos cortos

Con este título, Junior alcanza las 11 estrellas en el fútbol colombiano, afianzándose como uno de los clubes más ganadores del país. En cuanto a los torneos cortos (desde 2002). Las siete estrellas en torneos cortos llegaron en:

2004-II

2010-I

2011-II

2018-II

2019-I

2023-II

2025-II

La conquista actual confirma que Junior es uno de los grandes protagonistas del FPC en la última década. Un club con una idea clara, una hinchada apasionada y un equipo que volvió a levantar el trofeo más codiciado. Una campaña que ya es historia en Barranquilla y en todo el país.