Pese a la bronca actual de la hinchada y al duro arranque de 2026, el nombre de Hernán Torres Oliveros ocupa un lugar permanente en la historia de Millonarios FC. Más allá de este final abrupto, fue el entrenador que comandó uno de los capítulos más significativos del club: el título de diciembre de 2012, cuando el equipo Embajador rompió una sequía de 24 años y conquistó la anhelada estrella 14.

Su relación con Millonarios siempre estuvo marcada por contrastes. Momentos de gloria inolvidables, decisiones debatidas y procesos que, con el paso del tiempo, quedaron bajo la lupa del hincha. Esa dualidad define buena parte del legado que hoy vuelve a escena tras su destitución.

El mayor logro de Millonarios con Hernán Torres: la estrella 14

El punto más alto de Hernán Torres en Millonarios llegó en diciembre de 2012. Tras asumir el cargo a mitad de año, en reemplazo de Richard Páez, el técnico tolimense construyó en pocos meses un equipo sólido, competitivo y con una identidad clara, que dominó el Torneo Finalización de principio a fin.

Millonarios lideró durante 17 fechas consecutivas el Todos contra Todos, una marca histórica para el club. En la final ante Independiente Medellín, y luego de una serie cargada de tensión, el título se definió desde el punto penal, devolviendo a El Campín una celebración que parecía postergada indefinidamente. Aquella consagración no solo sumó una estrella al escudo, también reafirmó la condición de grande del club.

Los números de Hernán Torres como DT de Millonarios (2012-2013)

La primera etapa de Torres se extendió entre junio de 2012 y diciembre de 2013. En ese periodo dirigió 110 partidos oficiales, con un balance de 49 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

Además del título de Liga, Millonarios alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, disputó finales de Superliga y Copa Colombia, y clasificó a la Copa Libertadores, aunque con una participación que quedó en deuda. Fue un ciclo de claroscuros: logros que devolvieron la ilusión y tropiezos que marcaron los límites del proyecto.

Doce años después, un regreso cargado de expectativas

En agosto de 2025, Hernán Torres regresó a Millonarios con una mochila cargada de experiencia y títulos. Doce años después de su salida, su nombre volvió a surgir como una apuesta para recomponer el rumbo deportivo y recuperar protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano.

El regreso tuvo un fuerte componente emocional. Para buena parte de la hinchada, Torres seguía siendo el técnico de la estrella 14. Sin embargo, la presión fue inmediata. Los resultados no acompañaron desde las primeras semanas y la ausencia de una idea futbolística clara terminó minando la paciencia del entorno. En apenas seis meses, el proyecto se desdibujó.

Segunda etapa en Millonarios: un ciclo que no encontró estabilidad

Desde su retorno en agosto de 2025, Millonarios disputó 19 partidos oficiales entre Liga BetPlay y Copa, con el siguiente balance:

6 victorias

5 empates

8 derrotas

El rendimiento del 40% resultó insuficiente para un club de las exigencias de Millonarios y terminó alimentando la impaciencia de la afición, especialmente tras un arranque de 2026 sin puntos y con falencias defensivas reiteradas.

Destitución fulminante tras la derrota en Pasto

La crisis deportiva tuvo su punto máximo el miércoles 28 de enero. Luego de la tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay I-2026 y con el equipo en el último lugar de la tabla, la dirigencia tomó una decisión inmediata y destituyó a Hernán Torres Oliveros como director técnico, apenas finalizó la caída 2-1 frente a Deportivo Pasto en el estadio Libertad.

El arranque sin unidades, el clima tenso con la hinchada y la falta de respuestas en el campo aceleraron una determinación que ya se venía gestando. A través de un comunicado oficial, el club confirmó el fin del ciclo y destacó la trayectoria del entrenador.

“Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa del club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, expresó Millonarios FC, despidiéndose del técnico de 64 años.