Hernán Torres: del “dolor inmenso” al “siempre que nos pita ese señor perdemos”

Deportes Tolima perdió la final ante Deportivo Cali (2-3 en el global) y dejó pasar la oportunidad de coronarse su cuarta estrella y el bicampeonato.

Al frente tuvo al Deportivo Cali, club que estampó su décima estrella y de la mano de Harold Preciado pudieron dar vuelta al partido que rápidamente iban perdiendo con gol de Julián Quiñones al 14′.

+ Deportivo Cali campeón: así quedó el ranking de títulos de la Liga BetPlay

Sobre eso y el subcampeonato habló Hernán Torres, a quien no le gustó para nada el arbitraje de Alexander Ospina por el penalti que pitó en contra del Tolima y que terminó en el segundo tanto del Cali.

“Hicimos un buen primer tiempo. Pusieron muchos hombres dentro de nuestra zona y pudieron convertir el gol que me dejó muchas dudas porque le pega primero en el pecho a mi jugador y luego pega en la mano… No sé, siempre que nos pita una final la perdemos, pero bueno, ese es el fútbol. Luchamos, corrimos y no se pudo convertir”, inició.

Y agregó que “tuvimos un año muy bueno pero nos faltamos cinco centavos pal peso. Es importante, toda la campaña, pero perdimos, y perdimos lo que más queríamos, el titulo anhelado, el sueño anhelado y la estrella anhelada. Hay un dolor inmenso en el corazón, me voy triste por ver el estadio lleno y no darle la alegría a toda la gente, eso me tiene golpeada el alma”.

Rueda de prensa de Hernán Torres tras la derrota ante Deportivo Cali